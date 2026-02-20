Ngoại trưởng Mỹ: Việt Nam ngày càng chủ động ứng phó thách thức trên thế giới

Ngoại trưởng Marco Rubio đánh giá Việt Nam có tiếng nói ngày càng tăng tại các diễn đàn và ngày càng tích cực trong ứng phó thách thức chung trên thế giới.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung ngày 19/2 hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Bộ Ngoại giao Mỹ, nhân dịp tham gia đoàn đại biểu do Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza.

Ngoại trưởng Marco Rubio cảm ơn Việt Nam là một trong những nước đầu tiên nhận lời tham gia Hội đồng Hòa bình. Ông khẳng định sự tham gia của Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, cho thấy một Việt Nam ngày càng chủ động, tích cực trong ứng phó với các thách thức chung ở khu vực và thế giới, theo Bộ Ngoại giao.

Ông Rubio đánh giá cao vai trò và tiếng nói ngày càng tăng của Việt Nam tại diễn đàn khu vực, đa phương như Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC); nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết các tranh chấp thông qua biện pháp hòa bình, tôn trọng lợi ích của các bên.

Ngoại trưởng khẳng định Mỹ ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường, thịnh vượng, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước, đánh giá cao các thành tựu kinh tế, xã hội của Việt Nam và cho rằng mô hình phát triển của Việt Nam phù hợp với nhiều quốc gia.

Ông cho rằng quan hệ hai nước có nền tảng vững chắc, dựa trên nhiều lợi ích chung. Về hợp tác kinh tế - thương mại, Ngoại trưởng Marco Rubio mong muốn hai bên sớm hoàn tất đàm phán thuế đối ứng, tạo khuôn khổ để thúc đẩy hợp tác song phương trên lĩnh vực này cũng như những lĩnh vực khác.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung (trái) gặp Ngoại trưởng Marco Rubio tại Bộ Ngoại giao Mỹ, ngày 19/2. Ảnh: X/Secretary Marco Rubio

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ ổn định, lâu dài với Mỹ, đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp nhằm tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, tăng cường hợp tác kinh tế, quốc phòng - an ninh, khắc phục hậu quả chiến tranh, khoa học công nghệ.

Về các vấn đề quốc tế, Bộ trưởng Lê Hoài Trung hoan nghênh Washington duy trì quan tâm và đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào hòa bình, an ninh và phát triển của khu vực, trong đó đánh giá cao Sáng kiến Hội đồng Hòa bình của Tổng thống Trump và cảm ơn Tổng thống về lời mời Việt Nam tham gia Hội đồng.

Bộ trưởng khẳng định Việt Nam sẵn sàng phát huy vai trò và điều kiện thuận lợi của mình để cùng Mỹ, cộng đồng quốc tế thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16/1 gửi thư mời Tổng Bí thư Tô Lâm và Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza với tư cách quốc gia thành viên sáng lập, cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy giải pháp hòa bình bền vững cho xung đột giữa Israel và Palestine tại Dải Gaza.

Ngày 19/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza. Tham dự sự kiện có nguyên thủ và lãnh đạo của hơn 50 quốc gia. Tổng thống Trump đã bày tỏ ông dành sự tôn trọng sâu sắc đối với Việt Nam.

Theo Bộ Ngoại giao, Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza nhằm đóng góp vào việc chấm dứt xung đột tại Dải Gaza, bảo vệ dân thường, bảo đảm tiếp cận nhân đạo an toàn và không bị cản trở, tái thiết cơ sở hạ tầng thiết yếu, thúc đẩy một tiến trình chính trị đáng tin cậy nhằm hướng tới một nền hòa bình lâu dài và bền vững tại khu vực Trung Đông.

Lập trường nhất quán của Việt Nam là mọi tranh chấp và xung đột phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, tôn trọng các quyền cơ bản và lợi ích chính đáng của các bên liên quan.

Đức Trung