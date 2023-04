Ngoại trưởng Mỹ dạo phố, ăn cơm niêu ở Tràng Tiền

Cựu đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh (trái) và Ngoại trưởng Blinken tại câu lạc bộ jazz Bình Minh tối 15/4.

Nghệ sĩ Quyền Văn Minh cùng ban nhạc đã biểu diễn khoảng 35 phút với bài Hội làng, hai bản kinh điển của nhạc jazz Mỹ là New York New York và In the Mood. Ông cũng chơi bản Happy Birthday (Chúc mừng sinh nhật) để mừng Ngoại trưởng Blinken bước sang tuổi 61 vào ngày 16/4.