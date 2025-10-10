Ngoại trưởng Malta đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình

Ngoại trưởng Malta, quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, đề cử Tổng thống Mỹ cho giải Nobel Hòa bình vì nỗ lực chấm dứt các cuộc xung đột.

Ngoại trưởng Malta Ian Borg ngày 9/10 ca ngợi thành công của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong thúc đẩy đàm phán hòa bình giữa Armenia và Azerbaijan, cũng như những nỗ lực của ông nhằm chấm dứt xung đột ở Trung Đông và Ukraine.

Ông Borg đăng kèm ảnh chụp chung với ông Trump, cho biết đã đề cử Tổng thống Mỹ cho giải Nobel Hòa bình. Ngoại trưởng Malta nói thêm ông cũng gửi thư cho Tổng thống Trump, thúc giục ông tiếp tục hành động với vấn đề Trung Đông, Ukraine.

"Rất vui mừng khi thấy cam kết ngày càng tăng đang đưa chúng ta đến gần hơn với hòa bình", Ngoại trưởng Borg nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Ngoại trưởng Malta Ian Borg. Ảnh: Times of Malta

Lãnh đạo Azerbaijan và Armenia hồi tháng 8 ký thỏa thuận hòa bình tại Nhà Trắng, chấm dứt hàng thập kỷ xung đột. Động thái này được ông Trump mô tả là "mang tính lịch sử".

Ngày 10/10, Israel và Hamas cũng xác nhận đã ký thỏa thuận ngừng bắn, trả tự do cho các con tin ở Dải Gaza để đổi lấy việc các tù nhân Palestine được phóng thích. Đây là giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch chấm dứt xung đột Dải Gaza được ông Trump thúc đẩy.

Người đoạt Giải Nobel Hòa bình năm nay sẽ được công bố vào hôm nay. Tuy nhiên, do thời hạn đề cử ứng viên Nobel Hòa bình 2025 đã kết thúc vào ngày 31/1, động thái đề cử của Ngoại trưởng Malta chỉ được xem xét vào năm sau.

Tổng thống Mỹ nhiều lần nói ông xứng đáng với giải Nobel Hòa bình, dù các chuyên gia đánh giá cơ hội của ông rất mong manh. Ông Trump tuyên bố trong hai nhiệm kỳ, ông đã giúp giải quyết 6-7 cuộc xung đột trên thế giới.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)