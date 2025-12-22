Ngoại trưởng Israel kêu gọi người Do Thái trên thế giới 'trở về nhà'

Ngoại trưởng Gideon Saar kêu gọi người Do Thái ở khắp thế giới chuyển tới Israel để tránh nạn bài xích đang gia tăng.

"Người Do Thái có quyền được sống an toàn ở bất cứ nơi nào. Tuy nhiên, chúng ta nhận thấy và hiểu rõ những gì đang xảy ra, cũng như có kinh nghiệm lịch sử về điều này. Người Do Thái đang bị truy đuổi trên khắp thế giới," Ngoại trưởng Israel Gideon Saar phát biểu trong sự kiện thắp nến, kết thúc lễ Hanukkah hôm 21/12.

Ông Saar kêu gọi người Do Thái ở nhiều quốc gia, trong đó có Anh, Pháp, Australia, Canada và Bỉ, "hãy đến vùng đất Israel" và "trở về nhà".

Phát biểu được đưa ra một tuần sau vụ xả súng tại bãi biển Bondi của Australia, khiến 15 người thiệt mạng. Giới chức Australia cáo buộc hai nghi phạm nhắm vào cộng đồng Do Thái khi họ đang tổ chức lễ Hanukkah.

Ngoại trưởng Israel Gideon Saar tại Paraguay ngày 24/11. Ảnh: AFP

Kể từ khi bùng phát xung đột ở Dải Gaza hồi tháng 10/2023, giới lãnh đạo Israel nhiều lần lên án làn sóng bài Do Thái ở những quốc gia phương Tây, đồng thời chỉ trích chính phủ các nước không xử lý được vấn đề này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuần trước kêu gọi các chính phủ phương Tây bảo vệ công dân Do Thái tốt hơn, áp dụng những biện pháp cần thiết để chống lại chủ nghĩa bài Do Thái.

Theo "Luật Trở về" năm 1950 của Israel, tất cả người Do Thái trên thế giới đều có quyền định cư tại Israel và được nhận quốc tịch Israel. Luật này cũng áp dụng cho những người có ông hoặc bà là người Do Thái.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters)