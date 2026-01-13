Ngoại trưởng Iran: Chúng tôi đã chuẩn bị tốt hơn cho kịch bản chiến tranh

Ngoại trưởng Iran cảnh báo Mỹ không nên "thử nghiệm phương án quân sự" vì nước này đã có sự chuẩn bị tốt hơn cho các kịch bản chiến tranh.

"Chúng tôi không muốn chiến tranh nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản này. Sự chuẩn bị giờ đây còn tốt hơn cuộc chiến vừa qua", Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu ngày 12/1 trong cuộc gặp với các đại sứ nước ngoài ở Tehran, được phát sóng trên truyền hình quốc gia.

Thông điệp của Ngoại trưởng Araghchi dường như ám chỉ cuộc chiến 12 ngày với Israel vào tháng 6/2025. Trong những ngày cuối cùng của cuộc xung đột, Mỹ đã tham chiến bằng cách triển khai oanh tạc cơ chiến lược đánh bom loạt cơ sở hạt nhân Iran, góp phần thúc đẩy Tehran lẫn Tel Aviv chấp nhận thỏa hiệp và ngừng bắn.

Trong một cuộc phỏng vấn khác với kênh truyền hình tiếng Arab của Al Jazeera, ông Araghchi lặp lại tuyên bố rằng Iran giờ đây đã có sự chuẩn bị tốt hơn cho trường hợp chiến tranh nổ ra.

"Nếu Washington muốn mạo hiểm dùng phương án quân sự như lần trước, chúng tôi đã sẵn sàng", Ngoại trưởng Iran nói, dù ông kỳ vọng giới lãnh đạo Mỹ sẽ chọn phương án khôn ngoan là đối thoại.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu trong chuyến thăm Lebanon ngày 9/1. Ảnh: Reuters

Ông Araghchi nhận định một số lực lượng đang tìm cách kéo Washington vào một cuộc chiến phục vụ lợi ích của Israel.

Ngoại trưởng Iran lặp lại thông điệp từ Tehran những ngày qua rằng có những "đặc vụ khủng bố" đang kích động người biểu tình leo thang bạo lực và phá hoại tài sản, "tấn công lực lượng an ninh lẫn người biểu tình" nhằm phục vụ lợi ích của Tel Aviv và Washington.

Truyền thông Iran ngày 11/1 ghi nhận hơn 100 trường hợp nhân viên an ninh thiệt mạng trong các vụ đụng độ với người biểu tình, trong khi đó nhiều tổ chức giám sát và hoạt động nhân quyền quốc tế cảnh báo số người chết có thể đã lên đến hàng trăm.

Tình trạng bạo lực leo thang tại Iran khiến chính phủ Mỹ ngày 12/1 kêu gọi công dân lập tức rời khỏi nước này. Tổng thống Donald Trump nói ông đang xem xét "những phương án mạnh mẽ" để trừng phạt Iran nếu lực lượng an ninh nước này lạm dụng vũ lực khiến dân thường thiệt mạng. Ông vẫn để ngỏ phương án can thiệp quân sự, do cần thời gian đánh giá những nỗ lực ngoại giao mới nhất từ Tehran.

Đám đông biểu tình đốt lửa trên đường phố thủ đô Tehran, Iran, hôm 9/1. Ảnh: AFP

Axios dẫn nguồn thạo tin tiết lộ Ngoại trưởng Araghchi đã trao đổi với Đặc phái viên Nhà Trắng về Trung Đông Steve Witkoff hồi cuối tuần qua về khả năng nối lại đàm phán hạt nhân, cũng như diễn biến của làn sóng biểu tình hiện nay.

Bộ Ngoại giao Iran xác nhận Tehran vẫn duy trì nhiều kênh đối thoại với Washington cả trước và trong giai đoạn bất ổn hiện nay.

"Những đề xuất và đe dọa từ Washington nhắm vào Iran vẫn rất mâu thuẫn. Chúng tôi sẵn sàng trở lại bàn đàm phán hạt nhân, với điều kiện phía họ ngừng đưa ra lời đe dọa và những phát ngôn mang tính mệnh lệnh", ông Araghchi nói. Ngoại trưởng nhấn mạnh Tehran chỉ chấp nhận nối lại thảo luận nghiêm túc một khi giới lãnh đạo Mỹ sẵn sàng cho "đàm phán công bằng và bình đẳng".

Thanh Danh (Theo Al Jazeera, Times, Axios)