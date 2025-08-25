Ngoại trưởng Anh suýt bị phạt vì buổi câu cá cùng Phó tổng thống Mỹ

Ngoại trưởng David Lammy suýt bị phạt hơn 3.300 USD vì câu cá không giấy phép, khi đón tiếp Phó tổng thống Mỹ hồi đầu tháng.

Cơ quan Môi trường Anh cuối tuần trước thông báo đã gửi thư đến Ngoại trưởng David Lammy, trong đó cảnh cáo ông vì hành động câu cá giải trí nhưng không có giấy phép phù hợp ở điền trang Chevening cùng Phó tổng thống Mỹ JD Vance hôm 8/8.

Theo luật ở Anh và xứ Wales, người trên 13 tuổi phải có giấy phép để câu cá nước ngọt. Những trường hợp vi phạm có thể phải nộp phạt hành chính tối đa 2.500 bảng (hơn 3.300 USD).

Ngoại trưởng Lammy (phải) câu cá cùng Phó tổng thống Vance tại điền trang Chevening ngày 8/8. Ảnh: AFP

Cơ quan Môi trường Anh quyết định cảnh cáo Ngoại trưởng Lammy bằng văn bản thay vì khởi động quy trình xử phạt, do ông đã chủ động mua giấy phép bổ sung và tự trình báo vi phạm cho giới chức địa phương.

"Ai đi câu cũng cần giấy phép để góp phần bảo vệ sông hồ và môn thể thao này. Trường hợp của Ngoại trưởng Lammy đã được xử lý theo quy định hiện hành, với hình thức cảnh cáo", cơ quan này cho hay.

Cơ quan Môi trường Anh từ chối tiết lộ liệu Phó tổng thống Mỹ có giấy phép khi câu cá tại điền trang Chevening hay không, viện dẫn quy định bảo mật dữ liệu.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Anh nói sự việc là "sai sót hành chính". Ngoại trưởng Lammy đã viết thư cho Cơ quan Môi trường Anh để có phương hướng xử lý phù hợp và mua giấy phép để đảm bảo không tái phạm, đồng thời cảm ơn cơ quan này nỗ lực bảo vệ môi trường.

Thanh Danh (Theo ABC, Fox, Guardian)