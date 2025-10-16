Tôi xinh đẹp, sành điệu nhưng chồng vẫn lén qua lại với người cũ

Tôi không hiểu chị ta giàu có, chồng con đuề huề như thế, sao lại cứ thích lén lút, hẹn hò với chồng người khác vậy?

Tôi và chồng đến với nhau khi cả hai đều tay trắng. Tôi với vết thương lòng đầy tổn thương vì bị lạm dụng tình dục suốt thời thơ ấu và trải qua vài mối tình đau khổ, khi gặp anh, tôi chưa tính đến chuyện yêu đương, muốn chú tâm học hành cho xong. Còn anh cũng đang dở dang học hành, thất nghiệp và nguy cơ dính vào lao lý. Chính vì sự kiện này, nhìn anh suy sụp nên tôi thương cảm. Vốn cuộc đời mình đã trải qua quá nhiều đau khổ, những lúc chới với nhất chỉ mong có ai đó làm chỗ dựa, nên tôi rất thương và hiểu anh cần tôi lúc này vô cùng.

Vì có chút nhan sắc, tôi có nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng khi đã đồng ý quen anh, tôi cắt đứt mọi mối quan hệ khác. Trước khi yêu tôi, anh có một mối tình sâu đậm 5-6 năm với một chị cùng quê. Nghe kể lại chị này cũng có nhan sắc, khi mọi người trong gia đình anh gặp tôi đều nói tôi và chị ta có nhiều nét trên mặt giống nhau, chỉ khác dáng người tôi cao, đẹp hơn, nhưng chị ta lẳng lơ và quen cùng lúc nhiều người. Đó là tôi được chính anh kể lại. Tôi hỏi nếu anh còn vấn vương gì với chị ta thì không nên tiếp tục với tôi, cuộc đời tôi quá khổ rồi, đã thương ai là thương hết lòng, không đến làm khổ tôi thì hãy đến.

Vậy mà năm lần bảy lượt, mỗi khi ra Hà Nội có việc, chị ta lại hẹn gặp anh (lúc này chị ta đã lấy chồng rất giàu có). Chúng tôi tranh cãi nhau nhiều lần, chia tay, rồi anh xin lỗi, hứa hẹn, níu kéo mọi cách. Khi tôi phát hiện có em bé, cả hai buộc phải làm đám cưới mà lòng tôi nặng trĩu. Đêm trước đám cưới, vì hai nhà xa nhau nên chỉ tổ chức báo hỉ ở nhà anh, không có rước dâu. Không ai mời nhưng chị ta tự tìm đến, ăn mặc trang điểm vô cùng lộng lẫy. Nhìn sang người vợ bụng mang dạ chửa, mặt mày xanh lét vì ốm nghén, lại không có tiền mua nổi cho vợ hộp phấn, thỏi son để trang điểm, chắc ít nhiều trong lòng anh có sự so sánh, nuối tiếc.

Đêm tân hôn, người ta được hạnh phúc, còn tôi bị chồng đánh, đuổi bởi tôi ấm ức vì sự xuất hiện của chị ta nên gây chuyện với anh. Nhưng rồi vì con, tôi nuốt nước mắt cho qua. Ngày tháng nghèo khó, vô định, không biết cuộc đời đi đâu về đâu. Vì suy nghĩ nhiều và kinh tế không có, không được bồi bổ, sau sinh tôi bị hậu sản, sức khỏe suy kiệt, không thể đi làm được, chỉ quanh quẩn chăm con và phụ giúp chồng. Thời gian đưa con về ngoại, tôi phát hiện chị ta lại ra Hà Nội và hẹn hò chồng tôi lần nữa. Tôi tuyệt vọng hoàn toàn, ôm con ra bờ sông, khóc, định nhảy xuống kết liễu cuộc đời nhưng nghĩ thương con nên đành cố sống. Anh lại xin lỗi, lại hứa hẹn, nhưng năm nào mỗi khi Tết đến, anh vẫn ghé vào thăm cha mẹ chị ta dù biết vợ buồn.

Sức khỏe tinh thần tôi suy kiệt đến mức bị trầm cảm nặng phải điều trị. Lúc này anh mới tỉnh ngộ, thề thốt không bao giờ liên quan, đi lại với gia đình hay chị ta nữa. Tôi vừa cố gắng chữa lành cho mình, phụ chồng làm kinh tế. Trời thương nên mấy năm nay chúng tôi ổn hơn, có vài cơ ngơi ở thủ đô. Những tưởng cuộc sống sẽ bình yên như thế mãi, nhưng hiện chồng tôi làm ăn vướng vào một số rắc rối, chưa biết giải quyết ra sao. Lúc này tôi phát hiện chị ta chủ động nhắn tin hỏi han anh, ngỏ ý gặp nhau (anh quên mất đang dùng chung zalo với vợ). Anh hào hứng, hồi hộp, kiểu muốn gặp ngay. Nhưng có lẽ trong giây phút ấy, anh chợt nhớ đến tôi, gọi điện cho vợ rồi bừng tỉnh, chặn số chị ta. Nhưng dù sao trong lòng tôi vẫn tan nát.

Trong lúc tôi yếu đuối về cả thể trạng và tinh thần, khi cả hai vợ chồng đang gồng lên để cùng nhau giải quyết khó khăn, thì chỉ cần chị ta nhắn một hai câu, anh đã vội vàng trả lời, mong được nói chuyện, tâm sự... dù sau đó lại chặn. Tôi hoàn toàn chết tâm, muốn chia tay nhưng con đang học năm cuối cấp, chỉ sợ con buồn rồi ảnh hưởng thi cử. Tôi kiệt quệ thể xác và tinh thần.

Xin nói qua về tình trạng của tôi, tuy thể trạng không tốt nhưng ai gặp cũng khen tôi ngày càng xinh đẹp, trẻ trung hơn, dáng dấp như người mẫu, không ai nhìn bề ngoài mà nghĩ tôi ốm yếu như thế. Nói vậy để mọi người hình dung tôi cũng là người vợ xinh đẹp, sành điệu, thời trang, chăm sóc nhà cửa, gia đình, lúc nào cũng lãng mạn, tươi trẻ, chưa hề bỏ bê bản thân hay chồng. Với gia đình chồng, ai cũng khen ngợi tôi hiếu thuận với mẹ chồng vô cùng, giúp các anh chị nhà chồng không tiếc gì. Anh cũng thừa nhận lấy được tôi như có được cả kho báu.

Còn chị kia, nghe nói giờ phát phì sau khi sinh ba đứa con. Vậy tôi không hiểu chị ta giàu có, chồng con đuề huề như thế, sao lại cứ thích lén lút, hẹn hò với chồng người khác vậy? Thực sự lúc này tôi rất buồn và thấy bất lực, không tin vào bất kỳ lời nói, hứa hẹn nào của chồng dù anh đang chờ đợi mọi phán quyết từ tôi. Có lẽ anh đã thức tỉnh hay tôi quá yếu lòng, cố chấp bám víu vào cuộc tình này để chỉ chuốc thêm đau khổ?

Kiều Trang