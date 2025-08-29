Chị dâu bị bốn đứa con phát hiện ngoại tình

Bốn đứa trẻ ngây thơ, với ánh mắt hồn nhiên, buộc phải chứng kiến cảnh mẹ đi sai đường.

Anh trai tôi hiền lành, chịu thương chịu khó. Từ ngày lập gia đình, anh gác lại bao ước mơ riêng, chỉ một lòng lo toan cho vợ con. Anh đi làm ăn xa, nơi đất khách quê người, chắt chiu từng đồng, gửi hết về cho vợ con với tất cả tình yêu và trách nhiệm. Anh tin rằng, nơi quê nhà, vợ sẽ thay anh chăm sóc các con, giữ trọn nghĩa tình vợ chồng. Nhưng đời đâu phải lúc nào cũng như mong đợi. Trong khi anh vất vả mưu sinh, vợ anh lại lén lút ngoại tình. Sự phản bội ấy, cay đắng thay, lại do chính những đứa con phát hiện. Bốn đứa trẻ ngây thơ, với ánh mắt hồn nhiên, buộc phải chứng kiến cảnh mẹ đi sai đường. Chúng run rẩy kể lại cho ba nghe, vừa sợ hãi, vừa đau lòng. Đáng lẽ tuổi thơ chỉ nên có nụ cười và niềm vui, thì nay các con lại phải gánh chịu sự thật tàn nhẫn đến thế.

Anh trai tôi chết lặng khi biết chuyện. Người đàn ông mạnh mẽ ngày nào bỗng sụp đổ. Bao nhiêu năm vất vả, bao nhiêu mồ hôi nước mắt, hóa ra chỉ để nhận về một vết thương không gì bù đắp được. Anh có thể chịu đựng nỗi nhọc nhằn xa xứ, chịu đựng sự cô đơn dài dằng dặc, nhưng làm sao chịu nổi khi bốn đứa con của mình phải là người vạch trần sự phản bội của mẹ chúng? Người đời tưởng rằng sau cú sốc ấy, anh sẽ chọn ly hôn để giải thoát cho mình. Nhưng không, anh trai tôi không nỡ. Anh nhìn bốn đứa con còn thơ dại, nghĩ đến tương lai của chúng, rồi lặng lẽ nuốt đắng cay vào lòng. Anh chấp nhận sống bên một người vợ đã không còn chung thủy, chỉ để các con vẫn còn đủ cha đủ mẹ. Nỗi đau này, anh giữ riêng mình, bởi anh thà chịu khổ một đời, còn hơn để con cái lớn lên trong cảnh gia đình tan vỡ.

Tôi thương anh trai đến quặn lòng. Người đàn ông ấy, trên vai mang gánh nặng gia đình, trong tim lại ôm một vết thương chẳng bao giờ lành. Anh chọn hy sinh hạnh phúc cá nhân để bảo vệ tuổi thơ cho các con, nhưng sự hy sinh ấy cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ sống trong giày vò suốt quãng đời còn lại. Có những bi kịch gia đình không ồn ào, không nước mắt trước bàn dân thiên hạ, mà lặng lẽ hằn sâu trong tim mỗi người. Bi kịch của anh trai tôi chính là vậy, một người cha âm thầm chịu đựng, một mái ấm tưởng chừng đủ đầy nhưng đã rạn nứt từ bên trong. Có lẽ, chỉ thời gian mới biết được, sự hy sinh ấy có đủ để giữ lại bình yên cho những đứa trẻ vô tội hay không.

Minh Thư