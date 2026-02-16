Người tình nói sau khi lấy chồng vẫn sẽ cặp với tôi

Tôi với em rất hợp nhau từ chuyện đi ăn, đi cà phê, đi chơi xa… và đặc biệt rất hợp trong chuyện chăn gối.

Tôi 42 tuổi, đã có gia đình và hai con, nhà cửa xe cộ đủ cả. Tôi rất thương vợ con. Nhưng cách đây 4 năm, tôi quen và cặp với em gái giám đốc công ty tôi làm. Em sinh năm 1990, kém tôi 6 tuổi, chưa có chồng và rất xinh đẹp. Tôi với em rất hợp nhau từ chuyện đi ăn, đi cà phê, đi chơi xa... và đặc biệt rất hợp trong chuyện chăn gối. Nói thật mỗi lần ân ái xong với em, về tới nhà tôi cảm thấy rất có lỗi với vợ con, tự nhủ sẽ chấm dứt tại đây, nhưng cứ vài ngày sau, chúng tôi lại tìm đến nhau.

Gần đây chúng tôi vẫn gặp nhau thường xuyên nhưng tuần trước, khi đang ân ái với tôi, em nói em đang quen người khác và xác định sẽ lấy làm chồng. Người yêu em sinh năm 1985, đang định cư bên Mỹ và lâu lâu mới về Việt Nam. Em nói chưa muốn lấy chồng nhưng vì đã có tuổi nên muốn tìm một người lo cho cuộc sống của em sau này. Tết này em còn đưa anh ta về nhà ăn Tết để ra mắt.

Nhưng hôm qua, ngày 14/2, trong khi bạn trai em ở nhà phụ mẹ gói bánh chưng, em vẫn lén lút gặp tôi. Em còn nói ra Tết, người yêu em lại đi Mỹ nên tôi với em tiếp tục cặp với nhau đến cuối năm khi em lấy chồng. Em còn nói mai kia lấy chồng bên Mỹ, một năm em vẫn về Việt Nam một hai lần để gặp tôi. Nói thật với các bạn, tôi rất muốn dứt ra để về với vợ con nhưng không thể nào làm được. Các bạn đọc và cho tôi lời khuyên được không?

Xuân Quang