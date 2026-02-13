Tôi không dám đánh ghen vì sợ chồng cô ta là dân giang hồ

Tôi cảm thấy khinh thường kiểu phụ nữ biết rõ người ta có gia đình mà vẫn cố tình tiếp cận.

Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại rơi vào tình huống trớ trêu như thế này. Chồng tôi vốn đã không ra gì, giờ lại còn lăng nhăng. Tôi khá sốc khi một người phụ nữ đã có gia đình, được chồng con yêu thương, giàu có vẫn chủ động nhắn tin ve vãn, nói những chuyện vượt quá giới hạn với chồng tôi - một người đàn ông không tiền không quyền, chỉ hơi ưa nhìn. Đọc lại từng đoạn chat, tôi vừa tức giận vừa thấy khó hiểu. Tôi không biết đạo đức của họ đang để ở đâu và càng không hiểu tại sao một người phụ nữ có tất cả vẫn đi phá vỡ hạnh phúc của người khác.

Tôi đã trách chồng mình rất nhiều, vì nếu anh đủ bản lĩnh sẽ không có chỗ cho người ngoài chen vào. Tôi cũng cảm thấy khinh thường kiểu phụ nữ biết rõ người ta có gia đình mà vẫn cố tình tiếp cận. Cảm giác bị xúc phạm, bị coi thường khiến tôi nhiều đêm không ngủ được. Chồng tôi nói họ chỉ mới chat sex với nhau chứ chưa làm gì quá đáng hơn. Cô ta làm cùng tòa nhà với chồng tôi, quen nhau khi ăn cơm trưa ở căng tin.

Tôi đang cầm trong tay những đoạn tin nhắn đó. Nhiều lúc tôi muốn gửi hết cho chồng cô ta để anh ấy nhìn rõ sự thật nhưng rồi lại chùn bước. Tôi nghe nói anh ta là người hay ghen, nóng tính, hình như là dân giang hồ. Tôi sợ khi biết chuyện, anh ta mất bình tĩnh, làm ra chuyện gì đó khó cứu vãn thì lại khổ. Chẳng hạn đánh đập chồng tôi hoặc hơn thế nữa. Dù sao tôi cũng chưa có ý định bỏ chồng. Nhưng nếu cứ nhịn mà không làm gì, tôi thấy khá ấm ức, khó chịu. Mong mọi người cho tôi lời khuyên để tôi bình tĩnh và đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Cảm ơn quý độc giả.

Ánh Nguyệt