Chấp nhận nếu chồng ngoại tình, chỉ cần anh vẫn cần vợ con

Tôi không quan tâm chồng có đang lén lút ngoại tình hay không, chỉ quan tâm anh muốn giữ tôi và con hay không thôi.

Đọc nhiều bài tâm sự trong này tôi nhận ra một điều: chúng ta nên xây dựng hạnh phúc tự thân so với hạnh phúc phụ thuộc với tỉ lệ 70-30%, có như vậy mới không bị đau khổ nhiều. Có nhiều bài phản ánh rất nhiều khía cạnh cuộc sống, trong đó có vấn đề ngoại tình. Tôi là phụ nữ, nhờ đã thay đổi tư duy nên bớt khắt khe hơn với chồng và cũng không còn suy nghĩ nhiều như xưa. Chồng tôi là người đàn ông bảnh bao, làm ra tiền và cũng đưa 80% lương cho vợ. Tôi biết công ty anh có một vài cô gái thích anh bởi sự chững chạc, hiền lành. Có lần tôi đọc được tin nhắn có cô đồng nghiệp nói với anh: "Nếu em lấy chồng, người đó phải gần giống anh em mới lấy", tôi như chết lặng.

Rồi tôi quán chiếu lại, nhận ra một điều rằng thực tế anh có giỏi, có điểm tốt thì người khác giới mới chú ý. Quan trọng là anh có yêu và trân trọng gia đình không? Giả sử nếu tôi lấy phải người trái ngược với anh như xấu trai, thu nhập thấp, không quan tâm vợ con, chắc chắn tôi không phải lo lắng, ghen tuông nhưng liệu lúc đó bản thân có hạnh phúc không? Chưa chắc, vì rất khó hạnh phúc khi tôi xuất sắc hơn anh. Liệu lúc đó tôi có không so sánh phiên bản của chồng với người khác không?

Tôi đã thay đổi tư duy và tự biến mình trở thành phiên bản tốt hơn. Thay vì kiểm soát chồng, tôi mắt nhắm mắt mở bỏ qua những nghi ngờ. Tôi quan tâm đến ngoại hình hơn, tập yoga và đi bộ khi có thời gian. Tôi không quên chăm sóc chồng con và đối nội đối ngoại chu đáo hơn.

Thực sự hiện tại tôi không quan tâm đến việc chồng có đang lén lút ngoại tình hay không, chỉ quan tâm chồng có muốn giữ tôi và giữ con hay không mà thôi. Được cái chồng tôi vẫn chưa có biểu hiện gì là không yêu vợ con. Thực ra, tôi biết chồng không phải mẫu người chung thủy vì hồi mới cưới cũng phát hiện anh nhắn tin qua lại một hai lần với người khác giới. Nhưng các bạn à, nhân vô thập toàn, khó tìm được một người đàn ông hoàn hảo. Nếu có người đàn ông hoàn hảo thì người đó lại không dành cho tôi, vì tôi đã hoàn hảo đâu mà đòi hỏi cao.

Vậy nên, các chị có chồng ngoại tình cũng đừng nên vật vã, tự làm khổ mình, hãy thử áp dụng công thức 70-30 như tôi xem sao. Tôi đang áp dụng và thấy mình hạnh phúc vì ít bị phụ thuộc người khác. Nếu có một ngày tôi phát hiện anh có cô gái khác, tôi sẽ không trách và chỉ cần hỏi: "Anh có cần giữ gia đình này không"? Nếu anh trả lời không, tôi sẽ tự rời đi, không trách anh và người thứ ba. Còn nếu có, tôi sẽ bao dung và để tự anh biết lỗi, tự thay đổi. Tôi không ngồi một chỗ trông chờ hạnh phúc ban phát từ chồng con mà đi tìm hạnh phúc tự thân cho mình. Có những khổ đau do chính mình tự làm khổ mình mà không biết.

Lê Thùy