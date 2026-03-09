Chồng mập mờ với hai người phụ nữ có chồng

Chồng làm xa, lương gửi đều hàng tháng nhưng tôi không còn tin tưởng như trước.

Cách đây 6 tháng, tôi phát hiện chồng nhắn tin, gọi điện tâm sự với hai người phụ nữ cùng lúc. Tôi đã làm những việc mà một người phụ nữ bình thường làm khi biết chồng phản bội: gào khóc, nói chuyện và gọi điện thông báo cho chồng của hai người phụ nữ kia. Chồng hứa cắt đứt và không lặp lại chuyện đó. Đã 6 tháng trôi qua, chưa ngày nào tôi được bình yên. Chồng làm xa, lương gửi đều hàng tháng nhưng tôi không còn tin tưởng như trước. Anh đi đâu, nói gì, làm gì, tôi đều đặt câu hỏi: Có chắc anh ta nói thật không?

Một ngày dài, sau khi hoàn tất công việc, tôi cảm thấy nghẹn ngào, tủi thân khi một mình ở nhà vừa làm đôi ba việc kiếm thêm thu nhập vừa chăm sóc con cái, tất cả đều một tay lo liệu trong khi không biết người chồng có thực sự thay đổi. Khoảng cách về địa lý, đặc điểm công việc khiến chúng tôi không thể gần nhau. Tôi cảm thấy bản thân như đã bị trầm cảm khi không kiểm soát được cảm xúc, nói những lời mỉa mai, trách móc, chì chiết chồng, trong khi bản thân có những ngày dài khóc lóc. Tôi cảm thấy rất buồn khi đọc lại những lời trong lúc nóng giận không kiềm chế được, hứa tha thứ cho chồng nhưng nỗi đau cứ dai dẳng khiến tôi mệt mỏi, buồn chán. Tôi không biết phải làm sao để vượt qua giai đoạn này.

Quỳnh Hoa