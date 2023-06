Ngoài hút thuốc lá, tôi không chê chồng được điểm gì

Tôi rất lo cho chồng vì cảm giác sức khỏe của anh đang đi xuống, dạo này thấy anh gầy hơn.

Tôi 29 tuổi, chồng hơn 5 tuổi, kết hôn được năm năm và có hai con trai. Chúng tôi đều là nhân viên văn phòng, lương đủ tiêu, chồng có thêm thu nhập ở ngoài, đã có nhà và một miếng đất để dành. Chồng tôi hiền lành, tốt tính, rất nhiệt tình giúp đỡ mọi người, đặc biệt những người có hoàn cảnh khó khăn. Ai gặp chồng tôi cũng đều nói như vậy, kể cả nam hay nữ và luôn nói tôi may mắn vì lấy được anh, dù tôi không xinh đẹp gì. Đối với vợ con, anh là người chồng người cha tốt, yêu thương và chiều vợ con. Lấy nhau năm năm nhưng anh chưa một lần to tiếng hay quát nạt vợ. Nếu tôi làm gì không đúng, anh chỉ nhỏ nhẹ dặn dò lần sau phải làm thế này, không được làm như vậy, chứ chưa bao giờ to tiếng với tôi. Các ngày lễ, anh vẫn tặng quà như hồi mới quen. Đối với bố mẹ hai bên, anh có hiếu, chưa bao giờ phân bì bên nặng bên nhẹ. Tiền anh đưa tôi giữ nên bảo tôi biếu hai bên thế nào thì tôi tự quyết định, nhưng tôi vẫn luôn hỏi ý kiến anh.

Nói chung chúng tôi sống khá hòa thuận, yêu thương và tôn trọng nhau. Chỉ có điều tôi nói mãi nhưng anh không bỏ được thuốc lá. Anh hút ngày khoảng một gói. Tôi yêu cầu anh bỏ, anh chỉ bảo "ừ, để anh bỏ" nhưng không làm được. Tôi không muốn to tiếng với chồng vì sợ anh buồn, bởi anh là kiểu người với vợ con sẽ nhịn và chịu thiệt chứ không muốn to tiếng, còn với người ngoài, anh không để ai khó dễ với mình. Tôi rất lo cho chồng vì cảm giác sức khỏe của anh đang đi xuống, dạo này thấy anh gầy hơn, tôi nói anh chỉ "ừ". Tôi rất cần lời khuyên của mọi người. Xin cảm ơn.

Lệ Thu

