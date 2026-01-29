Ngoại hạng Anh, UFC, NBA đồng loạt lên sóng FPT Play

Việc sở hữu bản quyền Ngoại hạng Anh, NBA, UFC giúp FPT Play thành nền tảng duy nhất tại Việt Nam phát sóng đồng thời ba giải thể thao hàng đầu thế giới.

Nội dung thể thao cao cấp trở thành thước đo năng lực của các nền tảng số. FPT Play tạo dấu ấn khi đồng thời nắm bản quyền phát sóng NBA, UFC và Ngoại hạng Anh - ba giải đấu có sức hút toàn cầu.

Bóng đá tiếp tục là mảnh ghép quan trọng khi FPT Play trở thành đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền Ngoại hạng Anh tại Việt Nam từ năm 2026. Giải đấu được đánh giá là hấp dẫn bậc nhất thế giới nhờ tính cạnh tranh cao, tốc độ nhanh và yếu tố bất ngờ trong từng vòng đấu. Mùa 2025/26, FPT Play dự kiến phát sóng gần 200 trận, trước khi bước vào chu kỳ bản quyền kéo dài năm mùa, từ 2026/27 đến 2030/31, với tổng cộng khoảng 1.900 trận.

Khán giả theo dõi Ngoại hạng Anh trên FPT Play. Ảnh: FPT Play

Ngoài phát sóng trực tiếp, nền tảng này đầu tư vào các chương trình phân tích trước và sau trận, kho highlight, bình luận đa phong cách và tính năng tương tác. FPT Play còn tổ chức các chương trình tuyển chọn nhằm tạo sân chơi cho người hâm mộ có thể tham gia chia sẻ quan điểm, đưa ra góc nhìn ngay trên chương trình bình luận trực tiếp. Mục tiêu của đơn vị là mở rộng trải nghiệm từ việc "xem bóng đá" sang "tham gia vào không gian bóng đá".

Đồng thời, đơn vị đưa ra các chính sách gói cước mới, dễ tiếp cận cho người dùng. Từ 59.000 đồng, người hâm mộ có thể theo dõi tất cả trận Ngoại hạng Anh, trải nghiệm văn hóa Premier League.

Tình huống tranh chấp trong trận Arsenal - Man United. Ảnh: Arsenal FC

Với bóng rổ, NBA tiếp tục là điểm nhấn lớn trong danh mục nội dung của FPT Play. Mùa giải 2025/26 đánh dấu năm thứ tư liên tiếp nền tảng này phát sóng độc quyền NBA tại Việt Nam, đồng thời là một phần trong thỏa thuận bản quyền kéo dài đến hết mùa 2027/28. Điều này giúp nền tảng trở thành đơn vị duy nhất trong nước nắm quyền khai thác giải bóng rổ số một thế giới suốt sáu mùa liên tiếp.

Từ mùa 2025/26, khán giả Việt Nam có thể theo dõi đầy đủ các giai đoạn của NBA, từ Preseason, Regular Season, Play-In Tournament đến Playoffs và NBA Finals, cùng các sự kiện như All-Star Weekend hay NBA Draft. Theo kế hoạch, mỗi mùa giải có hơn 200 trận đấu được lựa chọn phát sóng, với bình luận tiếng Việt và chất lượng hình ảnh theo tiêu chuẩn quốc tế. Trong 209-226 trận đấu được lựa chọn mỗi mùa, số lượng trận mỗi vòng sẽ tăng lên thành 180 trận Regular Season, 22-34 trận Playoffs, 7 trận NBA Cup Finals/Play-in tournament và 5 trận Preseason (bắt đầu từ mùa 2026/27).

Shai Gilgeous-Alexander nâng cup NBA 2025 cùng các đồng đội, trên sân Paycom Center, Oklahoma City, Mỹ. Ảnh: Reuters

NBA là giải bóng rổ số một thế giới, nơi sản sinh ra nhiều huyền thoại như Michael Jordan, Kobe Bryant cho đến LeBron James hay Stephen Curry. Mỗi mùa giải có hơn 1.200 trận đấu. Với cộng đồng bóng rổ trong nước, NBA không chỉ là giải trí mà còn là nguồn tham chiếu quan trọng về chiến thuật, nhịp độ và xu hướng thi đấu hiện đại.

Ở mảng thể thao đối kháng, việc FPT Play sở hữu độc quyền bản quyền UFC từ năm 2026 được xem là bước tiến đáng chú ý. Trước đó, nền tảng này từng phát sóng Bellator MMA và PFL, tạo nền móng về sản xuất và tiếp cận khán giả yêu thích võ thuật tổng hợp. UFC hiện là giải MMA lớn nhất thế giới, quy tụ võ sĩ hàng đầu đến từ hơn 75 quốc gia, với hơn 40 sự kiện mỗi năm.

Giai đoạn 2025–2026 chứng kiến sự chuyển giao thế hệ rõ nét trong UFC, khi nhiều võ sĩ trẻ, toàn diện về kỹ thuật vươn lên chiếm lĩnh các hạng cân quan trọng. Những cái tên như Ilia Topuria, Islam Makhachev hay Khamzat Chimaev đang góp phần định hình lại cục diện giải đấu.

Khabib Nurmagomedov nâng Islam Makhachev mừng hai đai vô địch UFC. Ảnh: AP

Ngay đầu năm 2026 đã có 2 sự kiện UFC có sự góp mặt của những cái tên danh tiếng như Justin Gaethje, Paddy Pimblett, Sean O’Malley, Tống Á Đông, Alexandre Volkanovski hay Diego Lopes.

FPT Play cho biết toàn bộ sự kiện UFC sẽ được tường thuật trực tiếp, độc quyền với bình luận tiếng Việt, bắt đầu từ tháng 1/2026. Việc đồng thời nắm bản quyền NBA, UFC và Ngoại hạng Anh cho thấy chiến lược tập trung vào nội dung thể thao đỉnh cao của đơn vị. Ba giải đấu này đại diện cho ba nhóm khán giả khác nhau, phủ kín các khung thời gian trong ngày, từ sáng sớm với NBA, ban ngày cùng UFC đến tối cuối tuần với Ngoại hạng Anh.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn giữa các nền tảng phát sóng, FPT Play đang định vị mình như một hệ sinh thái thể thao số, nơi người dùng có thể tiếp cận các giải đấu hàng đầu thế giới trên cùng một nền tảng, với nội dung được bản địa hóa cho khán giả Việt Nam.

Hoài Phương