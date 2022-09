Ngoại hạng Anh thừa nhận VAR mắc lỗi

Ban trọng tài Ngoại hạng Anh (PGMOL) thừa nhận VAR đưa ra những quyết định sai lầm ở trận Chelsea -West Ham và Newcastle - Crystal Palace.

Theo báo Anh Sportmail, ban tổ chức Ngoại hạng Anh sẽ điều tra các quyết định gây tranh cãi của VAR ở hai trận này. Trong khi đó, PGMOL thừa nhận việc VAR can thiệp để khước từ hai bàn thắng của West Ham và Newcastle là thiếu chính xác.

PGMOL sẽ phối hợp với ban tổ chức Ngoại hạng Anh để xem xét kỹ lại hai pha bóng này, và xem đó như những bài học kinh nghiệm để nhắc nhở các trọng tài.

Bowen (số 20) được cho là mắc lỗi với thủ môn Mendy, dẫn đến việc trọng tài Medley hủy bàn thắng của West Ham trong trận đấu Chelsea ngày 3/9. Ảnh: chụp màn hình

Mùa này, các CLB sẽ nhận được báo cáo về các tình huống tâm điểm trong các trận đấu của họ hàng tuần. Báo cáo này được nghiên cứu bởi một hội đồng độc lập, gồm PGMOL, đại diện ban tổ chức Ngoại hạng Anh và ba cựu cầu thủ.

Theo Sportmail, việc ban tổ chức điều tra các quyết định gây tranh cãi trên sân Stamford Bridge và St James ’Park là tách biệt với quy trình kể trên.

Phút 90 trận gặp Chelsea ngày 3/9, khi West Ham đang bị dẫn 1-2, Maxwel Cornet dứt điểm tung nóc lưới và cùng đồng đội chạy ra góc sân mừng bàn gỡ hòa. Nhưng sau khi nhận sự tư vấn từ tổ VAR và trực tiếp ra đường biên xem lại các góc quay chậm, trọng tài Andrew Madley hủy bàn thắng của West Ham vì xác định Jarrod Bowen đã phạm lỗi với thủ môn Chelsea Edouard Mendy ở tình huống kế trước.

Sau trận, HLV David Moyes chỉ trích quyết định của Madley và tổ VAR là "tai tiếng và thối nát" và thất vọng với trình độ của một trọng tài đẳng cấp ưu tú ở Ngoại hạng Anh. Tương tự, tiền vệ Declan Rice nói đây là một trong những quyết định tồi tệ nhất của VAR từ khi công nghệ này được áp dụng. Theo Sportmail, LĐBĐ Anh đang chờ báo cáo của các trọng tài trước khi quyết định có phạt Moyes hay không.

Đầu hiệp hai trận gặp Crystal Palace trong cùng ngày 3/9, Newcastle tưởng mở tỷ số nhờ pha phản lưới của Tyrick Mitchell. Quay chậm cho thấy tiền vệ Newcastle Joe Willock bị chính Mitchell đẩy vào người thủ thành Vicente Guaita khi tranh chấp bóng bổng trong vòng cấm. Nhưng khi nhận được sự tư vấn của tổ VAR, trọng tài chính Michael Salisbury ra đường biên xem lại băng hình rồi khước từ bàn thắng vì nhận định Willock đã phạm lỗi với Guaita.

Willock (áo sọc bị kẹp giữa) trong tình huống bị Mitchell phạm lỗi, nhưng Newcastle không được công nhận bàn thắng ở trận hòa Crystal Palace 0-0. Ảnh: Newcastle United

Màn đối đầu trên sân St. James' Park khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Sau trận HLV Eddie Howe không phát biểu gay gắt như đồng nghiệp Moyes, nhưng cựu tiền đạo Alan Shearer chỉ trích quyết định của trọng tài Salisbury và tổ VAR là "sốc, kinh khủng và đáng hổ thẹn". Ông nói thêm trên Match of the Day: "Can thiệp tối thiểu nhưng lợi ích tối đa là những gì mà chúng ta được giới thiệu về VAR. Nhưng quyết định này thì vô cùng tồi tệ".

Tới ngày 4/9, VAR tiếp tục gây tranh cãi ở trận Man Utd gặp Arsenal trên sân Old Trafford. Sau khi nhận được sự tư vấn của tổ VAR và ra đường biên theo dõi lại băng hình, trọng tài Paul Tierney khước từ bàn mở tỷ số của Gabriel Martinelli vì cho rằng Martin Odegaard đã phạm lỗi với Christian Eriksen trước khi mở ra pha phản công.

Sau trận, Odegaard và cả HLV Mikel Arteta cho rằng pha tranh chấp không đủ mạnh để VAR can thiệp. Hai cựu danh thủ Jimmy Floyd Hasselbaink và Roy Keane cũng phản đối quyết định, trong khi Roy Keane cho rằng trọng tài có lý khi tước bàn thắng của Arsenal.

Các trọng tài và tổ VAR còn có nhiều quyết định gây tranh cãi khác ở vòng 6. HLV Jesse Marsch bị truất quyền chỉ đạo khi Leeds không được thổi phạt đền ở trận thua Brentford 2-5. Trận này, Brentford lại mở tỷ số từ chấm 11m.

HLV Frank Lampard khẳng định trung vệ Virgil van Dijk đáng nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng bằng gầm giày với Amadou Onana ở trận Everton hòa Liverpool 0-0 tại Goodison Park. Ngoài ra, VAR vào cuộc và mất tới năm phút để xem xét tình huống trước khi từ chối siêu phẩm từ ngoài vòng cấm của Alexis Mac Allister trong trận Brighton đè bẹp Leicester 5-2.

Hồng Duy