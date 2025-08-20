Ngoại hạng Anh sắp phá kỷ lục chuyển nhượng hè

AnhNgoại hạng Anh sắp phá kỷ lục chi tiêu hè 2025 sau khi Wolves hoàn tất tuyển mộ hậu vệ Jackson Tchatchoua từ Verona với giá 14,6 triệu USD.

Thương vụ này nâng tổng chi tiêu của các CLB Ngoại hạng Anh từ đầu hè 2025 lên 3,12 tỷ USD, chỉ còn kém 70 triệu USD so với kỷ lục 3,19 tỷ USD được thiết lập hè 2023.

Jackson Tchatchoua, cầu thủ chạy nhanh nhất Serie A mùa trước với tốc độ tối đa 36,3km/h, ra mắt Wolves ngày 19/8. Ảnh: Wolves

Do các CLB lớn như Chelsea, Man Utd, Liverpool hay Arsenal, Tottenham vẫn hoạt động tích cực trên thị trường, tổng chi tiêu của Ngoại hạng Anh hè này gần như chắc chắn sẽ phá sâu kỷ lục.

Ba thương vụ đắt giá nhất của Ngoại hạng Anh đến nay đều đến từ Bundesliga, là Florian Wirtz (170 triệu USD từ Leverkusen), Hugo Ekitike (106 triệu USD từ Frankfurt) đến Liverpool và Benjamin Sesko (99 triệu USD từ Leipzig) đến Man Utd.

Trong khi đó, những bom tấn chuyển nhượng của Ngoại hạng Anh hè 2023 là Chelsea phá kỷ lục khi mua Moises Caicedo từ Brighton với giá khoảng 142 triệu USD, Arsenal chi 130 triệu USD cho Declan Rice, Man City bỏ ra 100 triệu USD để chiêu mộ Josko Gvardiol, Man Utd trả 93 triệu USD cho Rasmus Hojlund hay Arsenal mua Kai Havertz với giá 84 triệu USD.

Florian Wirtz (phải) trò chuyện với Hugo Ekitike trong trận Liverpool thua Crystal Palace ở Siêu Cup Anh tại Wembley, London, Anh ngày 10/8/2025. Ảnh: AP

Hè này, so với bốn giải đấu lớn khác ở châu Âu, mức chi của Ngoại hạng Anh vượt trội. Serie A mới dừng ở khoảng 440 triệu USD, bằng 14% Ngoại hạng Anh. Bundesliga chi khoảng 306 triệu USD, chưa bằng 1/10. Con số này của La Liga và Ligue 1 thậm chí thấp hơn, lần lượt ở mức 237 và 123 triệu USD.

Top 5 CLB chi tiêu nhiều nhất mùa hè 2025 đều thuộc nhóm "Big Six" truyền thống. Liverpool dẫn đầu với khoảng 346 triệu USD, xếp sau là là Chelsea 299 triệu USD, Man Utd 256 triệu USD, Arsenal 240 triệu USD và Man City 191 triệu USD (không tính phụ phí).

Những khoản đầu tư này không chỉ nhằm tăng cường lực lượng mà còn thể hiện tham vọng duy trì ưu thế của bóng đá Anh trên bình diện châu lục.

Hồng Duy (theo ESPN)