Ngoại hạng Anh gây sức ép với cầu thủ

AnhCác cầu thủ có thể sẽ bị cắt lương thưởng nếu không chịu trở lại tập luyện, để chuẩn bị cho ngày trở lại của Ngoại hạng Anh.

"Tôi thực sự nghĩ rằng cầu thủ không nên được trả tiền nếu từ chối ra sân tập", quan chức một CLB Ngoại hạng Anh nói với Sky Sports. "Nếu hỏi bất kỳ người dân nào, rằng có nên nhận 73.000 USD mỗi tuần để tập luyện và chơi bóng cùng những người được kiểm tra y tế hai lần mỗi tuần không, chắc chắn tất cả họ đều đồng ý".

Cầu thủ Liverpool trên sân tập đóng kín. Ảnh: Reuters.

Cuộc họp giữa 20 CLB Ngoại hạng Anh cùng ban tổ chức chiều 18/5 đã nhất trí nối lại giải đấu và cho cầu thủ ra sân tập theo từng nhóm nhỏ từ chiều nay 19/5. Đây là bước một trong kế hoạch "Project Restart". Trước khi ra sân, cầu thủ phải tuân thủ chặt chẽ các quy định y tế của Chính phủ như duy trì khoảng cách an toàn, đo thân nhiệt, lái xe riêng tới nơi tập, và không được khạc nhổ khi ở trên sân.

Dù chỉ còn khoảng năm tuần cho tới ngày dự kiến thi đấu trở lại ngày 19/6, một số nhỏ cầu thủ vẫn quan ngại về nguy cơ nhiễm nCoV. Theo Tổ chức y tế thế giới (WHO), những cầu thủ gốc Phi hoặc có tiền sử mắc các bệnh hô hấp dễ nhiễm virus hơn so với người bình thường. Đó là lý do khiến Sergio Aguero, Raheem Sterling (Man City), Tammy Abraham, Antonio Rudiger (Chelsea), Danny Rose (Tottenham) và Manuel Lanzini (West Ham) chưa đồng tình với kế hoạch chung.

"Chúng tôi thực sự hy vọng kế hoạch được đảm bảo thực hiện trong tuần này, trước khi các đội tập đầy đủ vào tuần sau", chủ sở hữu một CLB Ngoại hạng Anh cho biết. "Hy vọng phần lớn cầu thủ sẽ đồng ý, dù số băn khoăn vẫn còn nhiều. Tôi không có con số chính xác, nhưng hy vọng không quá 40%".

Ban tổ chức Ngoại hạng Anh chưa ấn định ngày trở lại, nhưng sau khi Bundesliga trải qua vòng đầu tiên thời hậu Covid-19 khá êm đềm, lãnh đạo bóng đá Anh đang cố hết sức để bóng lăn vào 19/6, theo Telegraph. Nhật báo nước Anh cũng tiết lộ, rằng nếu giải đấu không thể nối lại trước tháng Bảy, nó có thể bị hủy, đồng nghĩa với việc các CLB sẽ thiệt hại khoảng một tỷ USD.

Những tiếp xúc gần như này sẽ bị giới hạn khi các CLB Ngoại hạng Anh trở lại tập luyện. Ảnh: CFC.

Để tăng thêm động lực, cũng như gây sức ép cho phía cầu thủ, một số CLB đã thông báo với cầu thủ, rằng họ sẽ không được hưởng mức đãi ngộ như hiện nay nếu từ chối tập luyện. Trước mắt là cắt thưởng, sau đó là xem xét ký hợp đồng ngắn hạn (có thể là năm một) thay vì dài hạn.

Bất chấp khó khăn, Bộ trưởng Văn hóa Anh Oliver Dowden lạc quan với khả năng Ngoại hạng Anh trở lại. Ông cho rằng các bên đang "cải thiện" tình trạng chung và "thi đấu trong sân không khán giả là cách giải quyết ổn thỏa cho bóng đá nói riêng và các môn thể khác nói chung".

Giám đốc điều hành Ngoại hạng Anh Richard Masters cũng hứa lo liệu xong thủ tục hợp đồng cho các cầu thủ đáo hạn hợp đồng vào 30/6. Phát biểu trên Sky Sports, ông nhấn mạnh: "Họ sẽ được tự động gia hạn thêm một thời gian ngắn nữa, cho đến khi mùa hiện tại hạ màn. Tất nhiên nó phải được hai bên đồng ý.

Troy Deeney, một trong số những cầu thủ gốc Phi, vẫn lăn tăn về các bước tiếp theo của "Project Restart". Anh nói trên Good Morning Britain: "Giai đoạn hai và ba của kế hoạch chưa thật rõ ràng. Chúng tôi, những cầu thủ gốc Phi, cần thêm sự sàng lọc hoặc kiểm tra bổ sung từ giải đấu và Chính phủ. Chỉ khi nào những câu hỏi của chúng tôi được trả lời rõ ràng, sự lo lắng mới được giảm bớt".

Thắng Nguyễn (theo Sky Sports)