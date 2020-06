Ngoại hạng Anh đá 90 trận trong 38 ngày

Ban tổ chức Ngoại hạng Anh công bố thêm lịch đấu trong giai đoạn trở lại sau ba tháng gián đoạn.

Hôm 18/6, Ban tổ chức công bố thêm lịch đấu vòng 33, 34 và 35. Giai đoạn này có một số trận quan trọng như Tottenham - Everton, Arsenal - Leicester, Tottenham - Arsenal.

Chức vô địch chuẩn bị về tay Liverpool. Ảnh: EPA.

Việc Ban tổ chức công bố thêm lịch là tín hiệu cho thấy quá trình thi đấu trở lại đang đi đúng quỹ đạo dự kiến. Một số biện pháp đảm bảo an toàn đã phát huy hiệu quả.

Trước đó, hôm 5/6, Ban tổ chức công bố lịch hai trận đấu bù và các vòng 30, 31, 32. Aston Villa, Sheffield United, Man City và Arsenal đã đấu bù hôm 17/6. Vòng 30, 31, 32 sẽ bắt đầu từ tối 19/6 đến 2/7.

Tùy theo diễn biến, Ban tổ chức sẽ công bố nốt lịch ba vòng cuối. Giải dự kiến kết thúc vào ngày 26/7.

Với chín vòng còn lại, Ngoại hạng Anh cần thi đấu 90 trận trong 38 ngày. Mật độ bốn ngày/trận, gồm cả di chuyển và luyện tập, sẽ là thách thức cho mọi đội bóng về mặt thể lực.

Liverpool "dễ thở" nhất trong 20 đội, khi chỉ cần thắng thêm hai trận là đủ vô địch. Họ có thể đăng quang vào ngày 21/6, nếu thắng Everton với điều kiện cần Man City thua Burnley. Nếu Man City thắng, Liverpool có thể tự quyết định chức vô địch sớm bằng cách thắng thêm Crystal Palace ngày 24/6.

Theo quy định, mọi trận đấu đều diễn ra trong sân vắng khán giả. Ban tổ chức và các CLB cũng khuyến cáo CĐV không tụ tập ngoài sân nhằm ngăn nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Lịch đấu vòng 33, 34 và 35 (theo giờ London)

Ngày 4/7

Norwich vs Brighton

Leicester vs C Palace

Man Utd vs Bournemouth

Wolves vs Arsenal

Chelsea vs Watford

5/7

Burnley vs Sheff Utd

Newcastle vs West Ham

Liverpool vs Aston Villa

Southampton vs Man City

6/7

Tottenham vs Everton

7/7

C Palace vs Chelsea

Watford vs Norwich

Arsenal vs Leicester

8/7

Man City vs Newcastle

Sheff Utd vs Wolves

West Ham vs Burnley

Brighton vs Liverpool

9/7

Bournemouth vs Tottenham

Everton vs Southampton

Aston Villa vs Man Utd

11/7

Norwich vs West Ham

Watford vs Newcastle

Liverpool vs Burnley

Sheff Utd vs Chelsea

Brighton vs Man City

12/7

Wolves vs Everton

Aston Villa vs C Palace

Tottenham vs Arsenal

Bournemouth vs Leicester

13/7

Man Utd vs Southampton

* Lịch đấu vòng 30, 31 và 32.

Thanh Quý (theo Sun)