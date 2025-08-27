'Ngoại giao kinh tế là động lực cho Việt Nam hội nhập, phát triển'

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho rằng bên cạnh các mũi họn khác, ngoại giao kinh tế có vai trò rất quan trọng trong phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng của Việt Nam.

Ngoại giao Việt Nam thời gian qua đã đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó ngoại giao kinh tế ngày càng khẳng định vai trò tiên phong trong kiến tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam.

"Ngoại giao kinh tế không chỉ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà còn trở thành động lực quan trọng trong công cuộc phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng của Việt Nam", ông nhấn mạnh.

Theo Phó thủ tướng, Việt Nam đã triển khai ngoại giao kinh tế đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với đối ngoại chính trị, quốc phòng, an ninh, văn hóa, tạo nên một mặt trận thống nhất, phục vụ hiệu quả cho công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Những thành tựu nổi bật trong công tác ngoại giao kinh tế những năm qua là minh chứng cho sự năng động và hiệu quả trong triển khai các chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ kinh tế - thương mại với hơn 230 quốc gia và vùng lãnh thổ, ký kết và triển khai 17 Hiệp định Thương mại Tự do (FTA), trong đó nhiều hiệp định thế hệ mới và đang thúc đẩy đàm phán với các đối tác khác. Việt Nam đã vươn lên vào nhóm 32 quốc gia có GDP lớn nhất thế giới và nằm trong top 20 về quy mô thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: Giang Huy

Trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định ngành ngoại giao sẽ tiếp tục khai thác tối đa lợi ích từ các hiệp định thương mại, khai mở các nguồn đầu tư, tài chính mới, cụ thể hóa các khuôn khổ quan hệ vừa được nâng cấp thành các chương trình, dự án hợp tác kinh tế

Ngoại giao Việt Nam sẽ thúc đẩy phát triển các động lực tăng trưởng kinh tế mới như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Đồng thời, ngoại giao kinh tế sẽ tích cực ứng phó với các xu hướng chuyển đổi năng lượng, công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo, tạo ra các cơ hội hợp tác với các trung tâm đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh ngoại giao kinh tế sẽ tiếp tục gắn kết chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong việc tháo gỡ khó khăn, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển các chương trình hợp tác kinh tế, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước.

Phó thủ tướng cho biết giai đoạn sắp tới có ý nghĩa quan trọng bản lề, nước rút trong việc thực hiện thắng lợi những mục tiêu phát triển tới năm 2030, tầm nhìn đến 2045, đưa đất nước vào kỷ nguyên mới.

Sau gần 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Với thế và lực mới của đất nước, ngành ngoại giao Việt Nam được kỳ vọng sẽ phát huy hơn nữa vai trò của mình, đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. "Điều đó đòi hỏi ngoại giao phải không ngừng đổi mới, nâng tầm hơn nữa cả trong tư duy và hành động", Phó thủ tướng nói.

Phó thủ tướng đề nghị đối ngoại cần phát huy vai trò tiên phong, trọng yếu, thường xuyên trong tạo lập và củng cố cục diện đối ngoại thuận lợi, thực hiện ba mục tiêu của đối ngoại là an ninh, phát triển và nâng cao vị thế của đất nước.

Thông qua các hoạt động ngoại giao kinh tế, ngoại giao khoa học công nghệ, đối ngoại đóng vai trò mở đường, tranh thủ cơ hội, hóa giải thách thức, kiến tạo động lực phát triển mới cho đất nước, kết hợp hiệu quả giữa nội lực với ngoại lực.

Ngoại giao cũng cần không ngừng nâng tầm đóng góp của Việt Nam đối với hòa bình, hợp tác, phát triển và tiến bộ của nhân loại. Ngoại giao còn cần phát huy "sức mạnh mềm" của dân tộc, gia tăng hình ảnh và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế tương xứng với tầm vóc lịch sử và văn hóa, vị thế chính trị và kinh tế của đất nước.

Phó thủ tướng đề nghị phải xây dựng nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của kỷ nguyên mới, ngang tầm khu vực và vươn tầm quốc tế.

Nhìn lại chặng đường 80 năm của ngành ngoại giao, Phó thủ tướng nêu các bài học kinh nghiệm, đầu tiên là bài học về việc bảo đảm cao nhất, trên hết và trước hết lợi ích quốc gia - dân tộc.

Ngoại giao Việt Nam cũng đã kết hợp nội lực với ngoại lực, sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, đồng thời kiên định về nguyên tắc nhưng linh hoạt về sách lược theo phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến".

Ông cũng đề cao giá trị của đoàn kết, đồng thuận, vận dụng nhuần nhuyễn "năm cái biết" (biết mình, biết người, biết thời thế, biết dừng và biết biến) trong ngoại giao.

Trong chặng đường 80 năm qua, từ một nước bị bao vây, cô lập, Việt Nam nay đã có quan hệ ngoại giao với 194 nước, thiết lập được mạng lưới quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với 38 nước, trong đó có tất cả các Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an, các nước G7, hầu hết các nước G20, là thành viên tích cực của hơn 70 tổ chức quốc tế.

"Ngoại giao Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế, tích cực đóng góp cho môi trường hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên toàn thế giới", Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Ngọc Ánh