Ngoại binh tăng sức cạnh tranh ở giải đua xe đạp xuyên Việt

TP HCMCuộc đua xe đạp tranh Cup Truyền hình TP HCM 2022 hứa hẹn khốc liệt khi nhiều đội tăng cường các cua-rơ ngoại chất lượng.

Giải khởi tranh vào ngày 5/4 với chặng cá nhân tính giờ tại Hạ Long (Quảng Ninh) và kết thúc vào ngày 30/4 tại TP HCM. 98 cua-rơ sẽ chinh phục 23 chặng với tổng quãng đường 2316,2 km. Nét mới của giải năm nay là vòng đua tại đảo Cát Bà (Hải Phòng), còn chặng Vinh (Nghệ An) đi Quảng Bình sẽ có đích đến tại Phong Nha - Kẻ Bàng, thay vì Đồng Hới như trước đây.

Ban tổ chức giới thiệu giải sáng 22/3 tại TP HCM. Ảnh: Quang Liêm

Để chuẩn bị cho cuộc đua này, nhiều đội đã đầu tư để làm mới và tăng cường lực lượng. Đồng Tháp tuyển mộ Loic Desriac - đương kim Áo Vàng - từ Đồng Nai. An Giang rước chủ nhân Áo Xanh giải năm 2021 Nguyễn Tấn Hoài từ Đồng Tháp, và chiêu mộ thêm ngoại binh - chuyên gia leo đèo người Iran Ali Khademi. Bên cạnh hai tân binh này cùng các trụ cột cũ như Quàng Văn Cường và Lê Ngọc Sơn, An Giang còn đang đàm phán để tăng cường Roman Maikin nhằm cạnh tranh nước rút. Cua-rơ người Nga được mệnh danh là "Thần gió", từng nhiều năm khoác áo CLB RusVelo tham dự các cuộc đua lớn như Tour de Pologne, Tour of Belgium, Abu Dhabi Tour.

Sau một năm để mất Áo Vàng, TP HCM cũng đầu tư mạnh mẽ về lực lượng. Họ tái ký với đương kim Áo Đỏ Javier Sarda Perez và bổ sung một ngoại binh - chuyên gia leo đèo người Nga Igor Frolov. Bên cạnh lứa nội binh tài năng như Lê Nguyệt Minh, Nguyễn Thắng, Nguyễn Dương Hồ Vũ, Nguyễn Trường Tài..., ê-kíp TP HCM được dự báo sẽ đủ sức tranh đua sòng phẳng với các đội đua khác.

HLV Đỗ Thành Đạt và tân binh người Nga Igor Frolov của CLB TP HCM.

Cup Truyền hình TP HCM 2022 còn có thêm làn gió mới - đội Thanh Hoá. Theo HLV Nguyễn Duy Chiến, lực lượng trong tay ông đa phần trẻ, dự Cup Truyền hình để tích luỹ kinh nghiệm. "Đây cũng được xem là đợt sát hạch để nâng cao thể lực cho các cua-rơ nhằm nắm được thế mạnh, sở trường của từng người, trước khi chúng tôi điều chỉnh, đầu tư trọng điểm cho từng cá nhân trong thời gian tới", ông Chiến nói.

Tổng quỹ thưởng của Cup Truyền hình TP HCM 2022 là gần hai tỷ đồng, trong đó Áo Vàng chung cuộc được 200 triệu, Áo Xanh chung cuộc nhận 50 triệu, vô địch đồng đội nhận 100 triệu.

Đức Đồng