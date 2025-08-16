Ngoại binh cao 2,06 m kiến tạo bằng gối giúp Nam Định thắng ngược

Ninh BìnhTiền đạo Kyle Hudlin ghi dấu ấn vào cả hai bàn, giúp Nam Định hạ Hải Phòng 2-1 ở vòng 1 V-League 2025-2026, tối 16/8.

Kyle Hudlin gây sốt từ trận tranh Siêu Cup Quốc gia 2024-2025 hôm 9/8. Dù Nam Định thua Công an Hà Nội 2-3, tiền đạo cao 2,06 mét tạo ấn tượng với bàn thắng từ cú chạm đầu tiên, cùng một bàn trên chấm phạt đền.

Tối 16/8, Nam Định lại được chơi trên sân nhà, tiếp Hải Phòng ở trận ra quân V-League. HLV Vũ Hồng Việt tiếp tục để Hudlin dự bị, để ba suất ngoại binh đá chính cho cặp tiền đạo Mahmoud Eid, Brenner và tiền vệ trung tâm Romulo.

Kyle Hudlin (áo trắng) kiến tạo bằng gối để Lý Công Hoàng Anh ghi bàn gỡ 1-1, trong trận Nam Định thắng Hải Phòng 2-1 ở vòng 1 V-League 2025-2026, trên sân Thiên Trường, Ninh Bình ngày 16/8/2025. Ảnh: Quang Đương

Đội bóng thành Nam kiểm soát thế trận và tấn công dồn ép. Tuy nhiên, đội khách chỉ cần một cơ hội để mở tỷ số ở phút 32. Từ đáy biên phải, Bicou Bissainthe chuyền cho Phạm Trung Hiếu tạt vào trong. Tân binh Luiz Antonio chạy chỗ đánh đầu đẹp mắt đưa bóng vào góc trái, ghi bàn cho Hải Phòng.

Nam Định nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng không thể khoan phá hàng thủ đối phương. Mọi thứ chỉ thay đổi khi HLV Vũ Hồng Việt rút Eid, A Mít để đưa Kyle Hudlin và Kevin Pham Ba vào sân đầu hiệp hai.

Phút 47, Hudlin căng ngang từ biên phải nhưng Lâm Ti Phông đặt nhầm trụ nên bỏ lỡ trong thế không bị ai kèm. Sau đó, chính Hudlin bỏ lỡ cơ hội tương tự ở phút 55, khi sút chệch cột trái.

Sự xuất hiện của tiền đạo cao kều người Anh khiến hàng thủ Hải Phòng bối rối. Cuối cùng, sai số xảy đến ở phút 68. Một cầu thủ đội khách phá bóng đập người Brenner nảy ngược về vòng cấm, để Hudlin băng vào tạo một điểm chạm bằng gối phải. Lý Công Hoàng Anh chớp thời cơ băng vào dứt điểm cận thành gỡ hòa 1-1.

Việt kiều Kevin Pham Ba ăn mừng bàn thắng giúp Nam Định thắng Hải Phòng 2-1 ở vòng 1 V-League 2025-2026, trên sân Thiên Trường, Ninh Bình ngày 16/8/2025. Ảnh: Quang Đương

Đến phút 88, Nam Định treo bóng bổng đến trước vòng cấm. Brenner không bật mà tì đè khiến Bùi Tiến Dụng bật nhảy lỡ trớn. Hudlin tiếp tục làm điểm chạm đánh đầu chuyền cho Brenner khống chế trước khi đặt lòng vào góc phải. Thủ môn Đình Triệu cản phá, nhưng bất lực trước cú sút ở góc phải của Kevin Pham Ba đưa bóng chạm người cầu thủ khác đổi hướng.

Trọng tài Nguyễn Trung Kiên tham khảo VAR. Ban đầu, ông xem xét Brenner có dùng tay để khống chế bóng hay không, và xác định điểm chạm sát nách. Sau đó, ông tiếp tục đánh giá khả năng tiền đạo Brazil phạm lỗi với Bùi Tiến Dũng. Sau ba phút, trọng tài chính trở lại sân và chỉ tay về giữa sân, tức công nhận bàn thắng.

Do thể lực sa sút, Hải Phòng không thể tạo đột biến trong gần 10 phút bù, và chấp nhận thua 1-2. Trong khi đó, nhà ĐKVĐ có 3 điểm dù khởi đầu đầy khó khăn, cùng việc tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh chấn thương phải rời sân từ phút 28.

Đội hình xuất phát

Nam Định: Trần Nguyên Mạnh, Đặng Văn Tới, Dương Thanh Hào, Trần Văn Kiên, Nguyễn Văn Vĩ, Romulo, Tuấn Anh, A Mít, Lý Công Hoàng Anh, Brenner, Mahmoud Eid

Hải Phòng: Đình Triệu, Bùi Tiến Dụng, Phạm Trung Hiếu, Nhật Minh, Lê Mạnh Dũng, Lương Hoàng Nam, Triệu Việt Hưng, Luiz Antonio, Bicou Bissainthe, Joel Tagueu, Xuân Nam.

Hiếu Lương