Ngô Thanh Vân xin thoại tiếng Việt trong phim Hollywood

Diễn viên Ngô Thanh Vân chủ động xin đạo diễn "The Creator" - bom tấn về A.I - cho nhân vật người máy của cô được nói tiếng Việt.

Cô đóng Kami - người máy thuộc nhóm lính đánh thuê - trong The Creator (Kẻ kiến tạo). Phim diễn ra ở tương lai - khi chiến tranh giữa con người và A.I (trí tuệ nhân tạo) bùng nổ, lấy bối cảnh ở nhiều quốc gia châu Á. Vai của Ngô Thanh Vân có nhiều cảnh song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt.

"Đả nữ" cho biết khi tham gia dự án, cô thảo luận với đạo diễn Gareth Edwards nhiều chi tiết xoay quanh ngôn ngữ nhân vật trong phim. Cô đề nghị người máy Kami có thêm các cảnh nói tiếng Việt để thể hiện đặc tính vùng miền.

"Những câu thoại tiếng Việt trong phim là do tôi tự thêm vào, sau khi được sự chấp nhận của đạo diễn. Gareth tôn trọng sáng tạo của diễn viên, cho phép họ thoải mái thể hiện vai trong phạm vi nhân vật", Ngô Thanh Vân nói. Hiện các phân cảnh Ngô Thanh Vân nói tiếng Việt chưa được êkíp Hollywood tiết lộ.

Trailer chính "The Creator" Trailer "The Creator" - Ngô Thanh Vân xuất hiện ở 1:52. Video: 20th Century Studios

Nguồn cảm hứng giúp diễn viên hóa thân vào vai mới là Dương Tử Quỳnh - minh tinh từng đóng cùng cô trong Ngọa Hổ Tàng Long 2 (2016). "Đả nữ" ấn tượng với câu nói của Dương Tử Quỳnh - "Đừng để ai nói mình hết thời" - khi nhận tượng vàng Oscar hồi tháng 3. "Tôi nhận ra nghề diễn viên không có độ tuổi hay giới hạn nào, tất cả nằm ở sự kiên trì, nỗ lực", cô cho biết.

Ngô Thanh Vân 44 tuổi, định cư từ nhỏ ở Na Uy. Năm 1999, cô về nước và bắt đầu hoạt động nghệ thuật. Thập niên 2000, cô ghi dấu với các phim Dòng máu anh hùng (Charlie Nguyễn đạo diễn), Bẫy rồng (Lê Thanh Sơn đạo diễn). Từ năm 2015, Ngô Thanh Vân lấn sân lĩnh vực sản xuất phim và gắn bó đến hiện tại, với các tác phẩm Ngày nảy ngày nay, Tấm Cám - Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn, Hai Phượng.

Cô từng xuất hiện trong các phim Hollywood như Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny, Bright, Star Wars: The Last Jedi, Da 5 Bloods với nghệ danh Veronica.

Tạo hình Ngô Thanh Vân trong vai người máy Kami. Ảnh: 20th Century Studios

Phim The Creator xoay quanh câu chuyện A.I (trí tuệ nhân tạo) chiếm lĩnh thế giới. Ban đầu, một A.I được tạo ra nhằm bảo vệ con người. Sau khi A.I cho nổ một đầu đạn hạt nhân tại Los Angeles, chính phủ Mỹ đưa loại máy móc này vào diện đe dọa, thành lập lực lượng nhằm tiêu diệt chúng. Trong các A.I, Alfie được xem là siêu vũ khí có khả năng hủy diệt hàng loạt, đe dọa nhân loại.

Vì một lý do, Alfie rơi vào tay của nam chính - lính đánh thuê Joshua Joshua (John David Washington). Hai phe con người và A.I chuyển sang giành giật Alfie - nhân vật có thể thay đổi cục diện cuộc chiến. Phim còn có sự tham gia của John David Washington, Ken Watanabe, Gemma Chan.

