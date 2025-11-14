Ngô Thanh Vân, Mỹ Tâm bức xúc khi bị AI giả mạo

Mỹ Tâm, Ngô Thanh Vân cho biết bức xúc vì nhiều video giả mạo do AI tạo ra dùng hình ảnh, giọng nói của họ để quảng cáo bất chấp.

Gần đây, nhiều sao Việt cảnh báo về việc họ trở thành nạn nhân của các video do công nghệ tạo ra. Sáng 14/11, Ngô Thanh Vân cho biết buồn lòng khi nhiều trang quảng cáo và một số nội dung trên mạng xã hội dùng hình ảnh, tên tuổi, giả mạo giọng nói của cô để gắn vào những câu chuyện không đúng sự thật.

Theo diễn viên, những thông tin sai lệch này không chỉ ảnh hưởng đến danh dự cá nhân mà còn khiến khán giả hiểu lầm, mất niềm tin và thậm chí mua nhầm sản phẩm mà cô không quảng cáo hay bảo chứng. "Những nội dung giả mạo xuất hiện dày đặc khiến tôi thấy bất an", Ngô Thanh Vân nói.

Ca sĩ Mỹ Tâm (trái) và diễn viên Ngô Thanh Vân. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tương tự, Mỹ Tâm cũng cảnh báo khán giả, cho biết không tham gia hay đại diện cho bất kỳ nội dung, sản phẩm nào ngoại trừ các thương hiệu được đăng tải trên các kênh chính thức.

Phía ca sĩ đang phối hợp với các nền tảng để gỡ bỏ nội dung vi phạm và làm việc với cơ quan chức năng để can thiệp. Trước đó, cô và Đan Trường bức xúc vì "hình ảnh bị sử dụng quảng cáo sữa".

Hồi tháng 6, Khắc Việt đăng trên trang cá nhân việc anh bị cắt ghép giọng nói và khuôn mặt bằng công nghệ deepfake để quảng bá cho các hình thức cờ bạc. Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà cũng lên tiếng khi phát hiện các video do AI tạo ra giả mạo hình ảnh, giọng nói của họ, nhằm lôi kéo người dùng tham gia cờ bạc và lừa đảo tuyển dụng việc làm tại nhà. Hình ảnh của Đức Phúc trong chung kết Intervision 2025 bị một số fanpage sử dụng để quảng cáo giao dịch tiền điện tử trái phép.

Trước đó, nhiều nghệ sĩ cho biết bị ghép ảnh, video để tung tin giả trên mạng xã hội. Năm 2021, Hoa hậu H'Hen Niê bị sử dụng hình ảnh trái phép quảng cáo thuốc hỗ trợ sinh lý cho nam giới. Năm 2023, nghệ sĩ Mạnh Cường cũng bị cắt ghép hình ảnh, lồng giọng vào video quảng cáo thực phẩm chức năng.

Các chuyên gia công nghệ cho biết đây là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo - deepfake - mô phỏng gương mặt, cử động môi và giọng nói y như thật từ video gốc. Chỉ cần vài phút từ video thật của một người nổi tiếng, AI có thể dựng lên video mới, khiến người xem rất khó phân biệt thật, giả.

Theo luật sư Hoàng Hà, Đoàn luật sư TP HCM, các sao Việt đang là mục tiêu ưa thích của tin giả tạo bằng AI. Nghệ sĩ dễ bị tấn công bởi hình ảnh, giọng nói của họ có sẵn trên mạng từ livestream, phỏng vấn, MV. Kẻ xấu chỉ cần vài phút để thu thập và đưa vào công cụ AI là có ngay tin như thật. Pháp luật hiện hành chưa có luật riêng bảo vệ quyền hình ảnh, giọng nói trước công nghệ AI.

"Hiện Chính phủ và Quốc hội đang thảo luận về luật riêng cho trí tuệ nhân tạo. Tôi hy vọng đạo luật này sớm được ban hành có hiệu lực để tạo hành lang pháp lý, bảo vệ cho nghệ sĩ lẫn mọi người trước vấn nạn tin giả từ AI", luật sư nói.

Hoàng Dung