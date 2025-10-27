Ngô Thanh Vân lần đầu dự sự kiện sau sinh

Diễn viên Ngô Thanh Vân cùng chồng - Huy Trần - dự triển lãm ảnh do cựu người mẫu Vũ Cẩm Nhung thực hiện.

Người đẹp diện sơ mi trắng phối quần tây, trang điểm nhẹ, tóc búi cao. Chồng cô chọn trang phục tối giản. Cả hai dành thời gian thưởng lãm, chúc mừng dự án tái hiện chặng đường 30 năm của Vũ Cẩm Nhung khi rời sàn thời trang, theo đuổi công việc kinh doanh lĩnh vực làm đẹp.

Vợ chồng diễn viên có mối quan hệ thân thiết với Vũ Cẩm Nhung nhiều năm nay, thường gặp gỡ trong các hoạt động nghệ thuật và thiện nguyện. Trước đó, khi Ngô Thanh Vân tổ chức đấu giá tranh gây quỹ mổ tim cho trẻ em, cựu người mẫu tham gia và đấu giá thành công một tác phẩm ủng hộ đồng nghiệp.

Vợ chồng Ngô Thanh Vân đến dự buổi triển lãm nghệ thuật và đời sống của cựu người mẫu Vũ Cẩm Nhung (phải) hôm 26/10. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Gần ba tháng qua, diễn viên tận hưởng niềm vui làm mẹ. Ban đầu, vợ chồng cô có chút bỡ ngỡ, lo lắng trong việc chăm sóc trẻ sơ sinh dù đã chuẩn bị tâm lý. Hiện Ngô Thanh Vân quen với lịch sinh hoạt như thức khuya, dậy sớm mỗi khi con khóc hoặc đòi bú.

Diễn viên cho biết cố gắng nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ cho đến khi bé tròn một tuổi. Ngô Thanh Vân nhận được sự chăm sóc, động viên từ chồng và gia đình nội ngoại. Cô nói mỗi sáng thức dậy thấy hạnh phúc vì trong nhà luôn rộn tiếng cười, trò chuyện cùng em bé. "Ông xã bận rộn công việc quản lý nhà hàng, quay quảng cáo nhưng luôn hỗ trợ tôi trong việc chăm con, không để tôi phải vất vả", cô cho biết.

Nhờ bạn đời - Huy Trần - chăm chút khẩu phần ăn mỗi ngày, Ngô Thanh Vân nhanh chóng lấy lại sức lực và vóc dáng sau sinh. Người đẹp cho biết chưa có kế hoạch nào cho việc trở lại đóng phim vì muốn tập trung cho gia đình.

Ngô Thanh Vân và Vũ Cẩm Nhung có mối quan hệ thân thiết trong cuộc sống lẫn công việc. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trước đó, Ngô Thanh Vân mang thai con đầu lòng nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Sau khi đậu thai, cô dành toàn bộ thời gian ở nhà nghỉ ngơi, tìm hiểu thông tin về việc nuôi con. Vợ chồng cô lên kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng, mua sắm đầy đủ từ xe đẩy, quần áo em bé đến máy bơm sữa. Huy Trần còn học một lớp chăm sóc trẻ sơ sinh tại nhà, nhờ chuyên gia đến hướng dẫn những kỹ năng như bế con, thay tã, xử lý tình huống khi bé quấy khóc.

Ngô Thanh Vân là diễn viên, nhà sản xuất phim, đạo diễn, doanh nhân. Cô mang biệt danh "đả nữ" sau thành công của phim Dòng máu anh hùng (2007), đóng cùng Johnny Trí Nguyễn. Thập niên 2010, cô chuyển hướng sản xuất phim, có nhiều tác phẩm như: Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn, Song Lang.

Năm 2019, phim Hai Phượng do cô sản xuất và đóng chính, đạt doanh thu hơn 200 tỷ đồng, được chọn là đại diện Việt Nam ở hạng mục "Phim quốc tế xuất sắc" tại Oscar 2022. Diễn viên và Huy Trần - kém cô 11 tuổi - kết hôn tháng 5/2022 tại Đà Nẵng sau hai năm hẹn hò.

Hoàng Dung