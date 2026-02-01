Ngô Thanh Vân, Huy Trần quấn quýt con gái

Doanh nhân Huy Trần cùng con gái sáu tháng tuổi chơi đùa trên cát trong chuyến đi Mũi Né, Phan Thiết, hôm 29/1. Cặp sau lần đầu công khai hình con đầu lòng, trước đó họ chỉ chụp từ phía sau, hạn chế ảnh rõ mặt.
Doanh nhân Huy Trần cùng con gái sáu tháng tuổi chơi đùa trên cát trong chuyến đi Mũi Né, Phan Thiết, hôm 29/1. Cặp sau lần đầu công khai hình con đầu lòng, trước đó họ chỉ chụp từ phía sau, hạn chế ảnh rõ mặt.
Anh cho biết ngắm nhìn nụ cười của bé, cảm giác rung động "như lần đầu yêu". Đông đảo đồng nghiệp, khán giả khen con gái Ngô Thanh Vân bụ bẫm. Bé được nhận xét có nhiều nét xinh giống mẹ, thừa hưởng gen tóc dày từ bố.
Anh cho biết ngắm nhìn nụ cười của bé, cảm giác rung động "như lần đầu yêu". Đông đảo đồng nghiệp, khán giả khen con gái Ngô Thanh Vân bụ bẫm. Bé được nhận xét có nhiều nét xinh giống mẹ, thừa hưởng gen tóc dày từ bố.
Ngô Thanh Vân cùng con tắm nắng trong không gian khu nghỉ dưỡng. Đạo diễn cho biết vợ chồng cô trân trọng từng giây phút bên con. "Đôi khi tôi chỉ muốn thời gian ngừng lại để bé cứ mãi đáng yêu như thế trong vòng tay ba mẹ", cô nói.
Ngô Thanh Vân cùng con tắm nắng trong không gian khu nghỉ dưỡng. Đạo diễn cho biết vợ chồng cô trân trọng từng giây phút bên con. "Đôi khi tôi chỉ muốn thời gian ngừng lại để bé cứ mãi đáng yêu như thế trong vòng tay ba mẹ", cô nói.
Ngô Thanh Vân cho con ngồi ghế hơi trong hồ bơi. Cuối tuần, cô và Huy Trần thường đưa con đi du lịch gần TP HCM để thay đổi không khí, học cách sống chậm.
Ngô Thanh Vân cho con ngồi ghế hơi trong hồ bơi. Cuối tuần, cô và Huy Trần thường đưa con đi du lịch gần TP HCM để thay đổi không khí, học cách sống chậm.
Giai đoạn đầu làm mẹ, Ngô Thanh Vân đối diện nhiều bỡ ngỡ, nhiều đêm thức trắng chăm con. Cô dần vượt qua lo lắng khi có chồng bên cạnh. "Anh giúp tôi tự tin bản thân làm tốt vai trò của một người mẹ", cô nói.
Giai đoạn đầu làm mẹ, Ngô Thanh Vân đối diện nhiều bỡ ngỡ, nhiều đêm thức trắng chăm con. Cô dần vượt qua lo lắng khi có chồng bên cạnh. "Anh giúp tôi tự tin bản thân làm tốt vai trò của một người mẹ", cô nói.
Ngô Thanh Vân cùng con gái tận hưởng không khí đầu năm mới. Đạo diễn cho biết bé Gạo lớn nhanh nên một số bộ đồ chỉ mặc được một lần, thỉnh thoảng cô phải thanh lý bớt.
Ngô Thanh Vân cùng con gái tận hưởng không khí đầu năm mới. Đạo diễn cho biết bé Gạo lớn nhanh nên một số bộ đồ chỉ mặc được một lần, thỉnh thoảng cô phải thanh lý bớt.
Vợ chồng Ngô Thanh Vân trong chuyến bay đầu tiên cùng con gái cuối năm 2025. Video: Nhân vật cung cấp
Ngô Thanh Vân nhận xét chồng cô chăm con thuần thục, từ việc cho bé uống sữa đến vỗ ợ hơi. Là đầu bếp, anh chế biến nhiều món đa dạng về dinh dưỡng, giúp vợ thay đổi chế độ ăn để hỗ trợ gan thải độc.
Ngô Thanh Vân nhận xét chồng cô chăm con thuần thục, từ việc cho bé uống sữa đến vỗ ợ hơi. Là đầu bếp, anh chế biến nhiều món đa dạng về dinh dưỡng, giúp vợ thay đổi chế độ ăn để hỗ trợ gan thải độc.
Vợ chồng Ngô Thanh Vân cùng bé Gạo dạo khu ẩm thực tại Hà Nội. Cô 47 tuổi, là diễn viên, nhà sản xuất phim, đạo diễn, doanh nhân. Cô mang biệt danh "đả nữ" sau thành công của phim Dòng máu anh hùng (2007), đóng cùng Johnny Trí Nguyễn. Thập niên 2010, cô chuyển hướng sản xuất phim. Năm 2019, phim Hai Phượng do cô sản xuất và đóng chính, đạt doanh thu hơn 200 tỷ đồng.
Ngô Thanh Vân và Huy Trần - kém cô 11 tuổi - kết hôn tháng 5/2022 tại Đà Nẵng sau hai năm hẹn hò. Đầu tháng 5/2025, dịp kỷ niệm 1.000 ngày kết hôn, cô thông báo mang thai con đầu lòng sau thời gian nỗ lực làm IVF.
Vợ chồng Ngô Thanh Vân cùng bé Gạo dạo khu ẩm thực tại Hà Nội. Cô 47 tuổi, là diễn viên, nhà sản xuất phim, đạo diễn, doanh nhân. Cô mang biệt danh "đả nữ" sau thành công của phim Dòng máu anh hùng (2007), đóng cùng Johnny Trí Nguyễn. Thập niên 2010, cô chuyển hướng sản xuất phim. Năm 2019, phim Hai Phượng do cô sản xuất và đóng chính, đạt doanh thu hơn 200 tỷ đồng.
Ngô Thanh Vân và Huy Trần - kém cô 11 tuổi - kết hôn tháng 5/2022 tại Đà Nẵng sau hai năm hẹn hò. Đầu tháng 5/2025, dịp kỷ niệm 1.000 ngày kết hôn, cô thông báo mang thai con đầu lòng sau thời gian nỗ lực làm IVF.
Ngô Thanh Vân kể quãng thời gian bế tắc vì khó có con, năm 2025. Video: Nhân vật cung cấp
Tam Kỳ
Ảnh: Nhân vật cung cấp