Ngô Thanh Vân, Huy Trần quấn quýt con gái

Vợ chồng Ngô Thanh Vân cùng bé Gạo dạo khu ẩm thực tại Hà Nội. Cô 47 tuổi, là diễn viên, nhà sản xuất phim, đạo diễn, doanh nhân. Cô mang biệt danh "đả nữ" sau thành công của phim Dòng máu anh hùng (2007), đóng cùng Johnny Trí Nguyễn. Thập niên 2010, cô chuyển hướng sản xuất phim. Năm 2019, phim Hai Phượng do cô sản xuất và đóng chính, đạt doanh thu hơn 200 tỷ đồng.



Ngô Thanh Vân và Huy Trần - kém cô 11 tuổi - kết hôn tháng 5/2022 tại Đà Nẵng sau hai năm hẹn hò. Đầu tháng 5/2025, dịp kỷ niệm 1.000 ngày kết hôn, cô thông báo mang thai con đầu lòng sau thời gian nỗ lực làm IVF.