Ngô Kiến Huy, BB Trần ra ca khúc đón năm Bính Ngọ

Ca sĩ Ngô Kiến Huy, Gin Tuấn Kiệt, Tiêu Minh Phụng, diễn viên BB Trần thể hiện ca khúc "Năm nay con ngựa" theo thể loại nhạc điện tử.

MV lyric "Năm nay con ngựa" MV lyric "Năm nay con ngựa". Video: YouTube Gala Nhạc Việt

Bài hát do nhạc sĩ trẻ Phạm Đạt sáng tác dành cho các ca sĩ tham gia chương trình Gala Nhạc Việt Tết 2026, nội dung dựa trên những biến cố, thăng trầm trong đời sống, xã hội năm 2025. Lời ca khúc thể hiện niềm tin vào tương lai tươi sáng: "Quên đi chuyện cũ trong năm qua/ Buồn chi mấy cơn phong ba/ Đón xuân này ta cùng hát/ Cười vang khắp phố phường".

Thông qua thể loại nhạc điện tử hiện đại pha trộn nhiều phong cách như pop, dance, folk và country, nhạc sĩ muốn gửi gắm năng lượng tích cực. Khi nghe bản demo, Ngô Kiến Huy thấy yêu thích vì ca từ gần gũi, giai điệu rộn ràng. Tiêu Minh Phụng thể hiện một đoạn rap trong ca khúc.

Đạo diễn Trần Thành Trung cho biết khi khởi động chương trình, anh nhận được nhiều bài hát, trong đó Năm nay con ngựa thuyết phục được êkíp bởi phù hợp không khí năm mới. Sau MV lyric, bản ghi hình với một số nghệ sĩ tuổi Ngọ sẽ thực hiện vào ngày 6/1.

Ca sĩ Ngô Kiến Huy trong hậu trường thu âm ca khúc "Năm nay con ngựa".

Gala nhạc Việt ra mắt từ năm 2013, do nhà sản xuất Trần Thành Trung sáng lập. Chương trình đại nhạc hội có quy mô lớn, nổi bật là các số phát hành dịp Tết Nguyên đán, quy tụ nhiều nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam.

Nhạc sĩ Phạm Đạt tên thật là Phạm Minh Đạt, 28 tuổi, quê Tiền Giang cũ (nay là Đồng Tháp). Anh đam mê nghiên cứu và học hỏi phong cách nhạc điện tử trong 10 năm qua. Hiện anh sáng tác hơn 100 ca khúc thuộc nhiều thể loại.

Hoàng Dung