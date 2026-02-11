Ngộ độc thuốc lá điện tử, thanh niên 20 tuổi thở máy

Hà NộiSau khi hút thuốc lá điện tử, chàng trai hôn mê sâu, suy hô hấp, tổn thương phổi nặng, phải đặt nội khí quản và thở máy ngay khi nhập viện.

Ngày 11/2, bác sĩ Nguyễn Đức Lộc, Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện 108, cho biết bệnh nhân đã được điều trị tích cực. Sau ba ngày hồi sức, tình trạng sức khỏe của người bệnh tiến triển tốt, rút được ống nội khí quản và dần tỉnh táo.

Hiện, Việt Nam chính thức cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Tuy nhiên, những sản phẩm này vẫn lưu hành trái phép trên thị trường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng. Hiện chưa rõ nam sinh hút bao nhiêu điếu và trong bao lâu.

Nam bệnh nhân ngộ độc thuốc lá điện tử nằm điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

TS.BS Phạm Đăng Hải, Chủ nhiệm Khoa Hồi sức Nội khoa và Chống độc, nhấn mạnh dung dịch trong thuốc lá điện tử chứa không chỉ nicotine mà còn nhiều chất phụ gia, hương liệu, dung môi. Khi làm nóng, những thành phần này tạo ra các hợp chất độc hại, gây tổn thương đa cơ quan. Người dùng đối mặt với nguy cơ ngộ độc nicotine cấp tính, tổn thương phổi cấp, rối loạn thần kinh và tim mạch.

Đặc biệt, nhiều chế phẩm thuốc lá điện tử bị pha trộn chất ma túy dạng lỏng hoặc chất hướng thần không rõ nguồn gốc, làm tăng nguy cơ lệ thuộc và gây tổn thương nghiêm trọng, đặc biệt đến hệ thần kinh đang phát triển ở người trẻ.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không sử dụng thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Người đang sử dụng cần chủ động ngừng sớm để bảo vệ sức khỏe. Các dấu hiệu ngộ độc thuốc lá điện tử bao gồm buồn nôn, nôn nhiều, đau đầu, chóng mặt, khó thở, thở nhanh, đau tức ngực, tim đập nhanh hoặc rối loạn nhịp, co giật và lú lẫn.

Lê Nga