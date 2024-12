Hai người ngộ độc nghi ăn nhầm so biển

Bà Rịa - Vũng TàuHai người đàn ông bị tê buốt răng miệng, choáng, đau bụng và nôn, nghi ăn nhầm so biển, trong đó một người phải nhập viện cấp cứu.

Họ cùng 46 tuổi, ở huyện Long Điền đến quán ốc trên đường Điện Biên Phủ, TP Bà Rịa dùng bữa tối 9/12. Hai người ăn các món sam nướng, sò dương, bào ngư, bò cuộn kim châm, tôm sốt Thái.

Ba tiếng sau ăn, một người bị buốt răng miệng, xây xẩm mặt mày, co giật mạnh. Người còn lại ăn ít hơn, bị đau bụng, nôn ói. Bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Theo Trung tâm Y tế huyện Long Điền, hai người được chẩn đoán ngộ độc nghi do ăn con so biển.

So biển, tên khoa học là Carcinoscorpius rotunicauda, có hình dáng giống nhưng nhỏ hơn con sam, chỉ đi một mình. Chất độc giết người trong loài so biển là tetrodotoxin, gây tác động lên thần kinh trung ương, tê liệt cơ thể, ngừng tuần hoàn, dẫn đến tử vong nhanh chóng. Đặc biệt, chất độc này chịu được nhiệt độ cao, dù có đun sôi, phơi hay sấy khô, độc tố vẫn tồn tại. Do đó, thức ăn được đun nấu chín cũng rất nguy hiểm.

Tetrodotoxin được hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa trong khoảng 10-15 phút sau ăn, đạt nồng độ cao nhất trong máu sau 20 phút và các triệu chứng ngộ độc sẽ xuất hiện sau vài giờ. Liều tử vong đối với người là 1-2 mg, trong đó nguyên nhân gây chết là hạ huyết áp và liệt cơ hô hấp.

Bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không được ăn so biển, kể cả trứng và thịt. So biển có hình dạng rất giống sam biển, do đó trước khi chế biến, người dân cần nhận diện, phân biệt chính xác.

Hiện không có thuốc giải độc đặc hiệu. Khi phát hiện người bị ngộ độc do ăn so biển với các triệu chứng nôn mửa, tê môi, miệng, chân, tay, lơ mơ, trạng thái thần kinh li bì, toàn thân biểu hiện mệt mỏi... nên nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để sơ cứu, cấp cứu kịp thời.

Trường Hà