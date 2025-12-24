Cao BằngMột giờ sau khi ăn canh nấu từ củ ấu tàu, người đàn ông 61 tuổi tê miệng lưỡi, tim đập nhanh, khó thở, bác sĩ chẩn đoán ngộ độc củ ấu tàu.

Ngày 24/12, đại diện Bệnh viện Đa khoa Cao Bằng cho biết người bệnh nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội quanh rốn, nôn sau đó tê bì chân tay, tê miệng lưỡi, hồi hộp, đánh trống ngực - những dấu hiệu điển hình của ngộ độc ấu tàu.

Bệnh nhân được xử trí theo phác đồ cấp cứu ngộ độc củ ấu tàu, theo dõi sát nguy cơ rối loạn tim mạch và thần kinh. Hiện bệnh nhân đã ổn định sức khỏe.

Bác sĩ điều trị bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ấu tàu còn gọi là ô đầu, ú tầu, gấu tầu, củ gấu rừng, thường mọc hoang hoặc trồng ở vùng biên giới phía Bắc như Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai. Củ ấu tàu thực tế là rễ của cây ô đầu, thành phần độc tố chính là aconitin (chất gây tê đầu lưỡi) và các alcalloid khác, có thể gây tử vong chỉ với một hàm lượng rất nhỏ.

Người dân thường sử dụng củ ấu tàu để ngâm rượu, chế biến thức ăn song không biết cách loại bỏ độc tố. Khi bị ngộ độc, nạn nhân xuất hiện các triệu chứng nôn, buồn nôn, tê môi, lưỡi, tay, chân hoặc toàn thân, cảm giác tức ngực, khó thở, loạn nhịp tim. Nặng hơn, nạn nhân co giật, suy hô hấp, thậm chí ngừng tim, tử vong.

Bác sĩ khuyến cáo khi sử dụng các chế phẩm có thành phần là củ ấu tàu cần thận trọng. Không chế biến củ ấu tàu làm thức ăn nếu không biết cách loại bỏ độc tố. Không được uống rượu ngâm củ ấu tàu bởi có thể ngộ độc dẫn đến tử vong. Các loại rượu ngâm củ ấu tàu dùng để xoa bóp phải được dán nhãn rõ ràng, cất giữ cẩn thận, tránh xa tầm tay trẻ em.

Khi xuất hiện các triệu chứng ngộ độc cần lập tức đến cơ sở y tế gần nhất để xử trí. Tuyệt đối không ở nhà tự theo dõi hoặc điều trị theo biện pháp dân gian.

Thúy Quỳnh