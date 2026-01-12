Chủ tiệm bánh mì ở TP HCM bị phạt sau vụ 125 người nhập viện

Chủ tiệm bánh mì Ngọc Hà bị phạt 15 triệu đồng vì không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, sau vụ việc 125 người phải nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm.

Quyết định của UBND phường Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) đã áp dụng tình tiết tăng nặng "vi phạm hành chính đối với nhiều người" khi xử phạt chủ tiệm bánh mì Ngọc Hà. Chủ tiệm đã nộp phạt và đang tạm ngưng hoạt động.

Bánh mì Ngọc Hà có hai điểm kinh doanh tại số 964 đường Độc Lập và tổ 5 khu phố Phước Lập, trung bình bán khoảng 800 ổ bánh mì mỗi ngày. Từ hôm 19/12, sau khi ăn nhiều người xuất hiện triệu chứng đau bụng quặn, tiêu chảy, sốt nhẹ. Bệnh viện ghi nhận những triệu chứng này "phù hợp với ngộ độc thực phẩm đường tiêu hóa".

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa sau khi ăn bánh mì Ngọc Hà, hôm 22/12. Ảnh: Hoàng Nhi

Thống kê của UBND phường Phú Mỹ, đã có tổng cộng 125 ca được ghi nhận, trong đó 122 ca thăm khám và điều trị tại các phòng khám, bệnh viện trên địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, 3 người điều trị ở Đồng Nai.

Cơ quan chức năng đang chờ kết quả xét nghiệm mẫu vật từ Sở An toàn thực phẩm để đưa ra kết luận cuối cùng về nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ nghi ngộ độc hàng loạt này.

Đầu tháng 11 năm ngoái, hơn 300 người tại TP HCM bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì mua ở các tiệm Cô Bích, nguyên nhân được xác định do nhiễm vi khuẩn Salmonella.

Giữa tháng 12, hơn 200 người ở Quảng Ngãi cũng bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì bán tại một chuỗi tiệm địa phương, do chả và rau nhiễm cùng tác nhân trên.

Salmonella là vi khuẩn thường gặp gây ngộ độc thực phẩm, với các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói. Tác nhân này tồn tại trong môi trường tự nhiên và ruột động vật, lây sang người qua thực phẩm chế biến không bảo đảm vệ sinh hoặc qua tay, dụng cụ tiếp xúc nhiễm bẩn.

Trường Hà