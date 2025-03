Nghìn fan mặc đồ truyền thống đi xem 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Show diễn ra ở TP HCM và Hưng Yên năm ngoái. Ban tổ chức không công bố con số khán giả nhưng ước tính lượng ở TP HCM khoảng 20.000 người và Hưng Yên đông hơn.

Hai concert được thực hiện sau thành công của chương trình truyền hình thực tế cùng tên, dành cho 33 gương mặt nam từ 30 tuổi, hoạt động trong showbiz. Thông qua các vòng, người chơi biểu diễn cá nhân và theo nhóm, 17 gương mặt được chấm điểm cao nhất hội tụ thành nhóm nhạc.

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai cùng Anh trai say hi trở thành sự kiện văn hóa tiêu biểu của năm 2024 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ghi nhận. Thủ tướng Phạm Minh Chính gợi ý nhân rộng mô hình hai chương trình này, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa.