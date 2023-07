'Nghiện' ứng dụng thời tiết

Ngày càng nhiều người phụ thuộc vào ứng dụng thời tiết khiến lĩnh vực này "hái ra tiền" dù chúng liên tục lỗi, thiếu chính xác.

Matt Ricket, sống tại bang Texas (Mỹ), cho biết kể từ khi Covid-19 bùng phát, "mọi thứ trở nên khó đoán, mất kiểm soát". Anh luôn mở ứng dụng thời tiết để cảm thấy yên tâm, bởi chúng được báo trước trên điện thoại. Matt thường kiểm tra các cơn bão và lượng mưa qua chế độ radar trên Weather Underground.

Tương tự Ricket, Jess Green tại Liverpool (Anh) cho biết đã cài cùng lúc ba ứng dụng thời tiết trên điện thoại. Các tin tức về nhiệt độ nắng nóng tăng cao ở Anh khiến Jess lo lắng và liên tục theo dõi chỉ số. "Hôm nay nhiệt độ ở Liverpool không đạt kỷ lục. Thật tuyệt, nhưng London thì sao nhỉ?", cô thậm chí còn ám ảnh cả thời tiết ở những nơi khác.

Theo nhà phân tích Jeremiah Lasquety-Reyes của công ty nghiên cứu thị trường Statista, các ứng dụng thời tiết đang phát triển mạnh mẽ, một phần từ khủng hoảng khí hậu và xu hướng "sống số hóa".

Người dùng theo dõi ứng dụng thời tiết trên smartphone. Ảnh: Sam News

Jennifer Simms, sống tại Texas, nói khủng hoảng khí hậu và nhiệt độ Texas đạt 46 độ C gần đây khiến cô luôn thấy căng thẳng. Cô xoa dịu nỗi lo bằng What the Forecast, ứng dụng thông báo nhiều độ theo phong cách hài hước, vui vẻ. Simms nói trước đây cô không mấy quan tâm đến thời tiết, nhưng sau trận mưa đá phá hỏng ôtô, hiện cô có ba ứng dụng để nhận cảnh báo sớm nhất.

"Tôi là con nghiện xem thời tiết", cô nói.

Theo Anna Lembke, giáo sư tâm lý học tại Đại học Stanford (Mỹ), các giao diện của ứng dụng thời tiết rất hấp dẫn đối với bộ não của con người. "Không chỉ là định lượng thông tin mà cách hiển thị những con số, đồ thị và biểu đồ của ứng dụng thời tiết thật sự có thể khiến não chúng ta bị mê mẩn", Lembke nói.

Thị trường lớn tiềm năng

Grand View Research, công ty nghiên cứu thị trường ở Mỹ, định giá ngành ứng dụng thời tiết đạt mức 800 triệu USD năm 2022 và ước tính tăng lên 1,4 tỷ USD trong 5 năm tới. Các nhà phát triển đang chạy đua để thu hút người dùng. Trong đó, sáng tạo giao diện hiển thị đặc trưng và thú vị là hướng đi của nhiều công ty. Tiêu biểu như Carrot Weather, ứng dụng thu hút đông đảo người dùng nhờ nội dung vui vẻ, hài hước.

Brian Mueller, nhà phát triển ứng dụng, cho biết mọi người thích sự bất ngờ với những truyện cười châm biếm, bị giữ chân bởi các tính năng giải trí, trải nghiệm phiên bản cao cấp có bản đồ, radar, kiểm tra thời tiết trong quá khứ và nhiều tiện ích thú vị khác.

Tuy nhiên, không phải ứng dụng nào cũng hoạt động chính xác. Eric Floehr, CEO công ty phân tích dự báo thời tiết ForecastWatch, cho biết ứng dụng thời tiết hiện nay đã dự báo chính xác hơn nhưng vẫn còn nhiều hạn chế về dự đoán dài hạn, lượng mưa, tuyết...

Một rủi ro khác với người dùng là dữ liệu cá nhân. Lợi dụng dữ liệu vị trí người dùng cung cấp để theo dõi thời tiết, một số ứng dụng đã chèn quảng cáo hoặc tính phí tiện ích bổ sung để thu lợi nhuận.

Dù vậy, ứng dụng thời tiết vẫn tránh được những cuộc tranh cãi so với các mô hình công nghệ khác, bởi họ không phải xử lý thông tin sai lệch hoặc lừa đảo, quấy rối trên nền tảng.

Huế Nguyễn (theo Guardian)