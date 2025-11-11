Nghiện thủ dâm gây xuất tinh máu

TP HCMNam thanh niên 32 tuổi xuất tinh ra máu tái phát do thủ dâm 2-3 lần mỗi ngày trong khi xem phim khiêu dâm, kèm stress và rối loạn nội tiết.

Bác sĩ Trần Quang Vinh, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health, cho biết bệnh nhân làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đến khám vì hiện tượng có máu trong tinh dịch tái phát trong 6 tháng. Bệnh nhân thừa nhận đang chịu nhiều áp lực công việc và có thói quen tự kích thích nhiều lần trong ngày, thường xem các nội dung nhạy cảm để tăng hưng phấn.

Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ hormone nam testosterone chỉ còn 9,2 nmol/L (mức bình thường là 10-35), trong khi prolactin - một hormone do tuyến yên sản xuất - lại tăng cao. Phân tích tinh dịch đồ ghi nhận mật độ tinh trùng thấp và có nhiều tế bào hồng cầu. Kết quả MRI vùng tiểu khung cũng cho thấy túi tinh dày thành, bên trong có dịch lẫn máu.

Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân gặp tình trạng trên do hành vi tự kích thích cưỡng bức, dẫn đến viêm túi tinh mạn tính. Bệnh nhân được chỉ định dùng kháng sinh, kết hợp tư vấn tâm lý và điều chỉnh nội tiết tố. Sau hai tháng điều trị, nồng độ testosterone đã cải thiện và tinh dịch không còn lẫn máu.

Theo bác sĩ Vinh, hiện tượng có máu trong tinh dịch, với màu đỏ tươi, hồng hoặc nâu sẫm, là một tình trạng khiến nhiều nam giới lo lắng. Nguyên nhân có thể xuất phát từ tuyến tiền liệt, túi tinh, niệu đạo hoặc ống dẫn tinh. Ở người trẻ, nguyên nhân thường là do sung huyết và vi chấn thương các mao mạch khi tự kích thích quá mức hoặc quan hệ thô bạo.

Hành vi tự kích thích có thể giúp giải tỏa căng thẳng và là một hoạt động sinh lý bình thường. Tuy nhiên, khi lặp lại nhiều lần trong ngày với tính chất cưỡng bức, nó có thể trở thành một dạng "nghiện". Người bệnh không kiểm soát được ham muốn, cảm thấy bứt rứt nếu không thực hiện, từ đó ảnh hưởng đến công việc, các mối quan hệ xã hội và sức khỏe sinh lý.

Khi cơ thể phải hoạt động quá mức và liên tục, tuyến tiền liệt và túi tinh sẽ bị sung huyết, thành mạch yếu đi và dễ bị tổn thương trong quá trình giải phóng tinh dịch. Gần đây, các bác sĩ cũng tiếp nhận một bệnh nhân 24 tuổi, là sinh viên, gặp tình trạng tương tự kéo dài một tuần do tự kích thích 4-5 lần/ngày trong kỳ thi căng thẳng.

Bác sĩ Trần Quang Vinh tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh: Lâm Anh

TS.BS.CK2 Trà Anh Duy cho biết, khi gặp hiện tượng này, nam giới thường hoang mang, lo âu, gây mất ngủ và ám ảnh. Căng thẳng kéo dài làm tăng tiết cortisol - hormone gây stress - khiến nồng độ testosterone suy giảm, ảnh hưởng đến chức năng sinh lý. Điều này tạo ra một vòng xoáy tiêu cực: càng lo lắng, họ lại càng muốn "kiểm tra lại" bằng cách lặp lại hành vi cũ, khiến tình trạng tái phát.

Phần lớn các trường hợp ở người trẻ do tự kích thích quá mức có thể tự khỏi sau vài ngày nghỉ ngơi. Tuy nhiên, nếu kéo dài hơn một tháng, tái phát nhiều lần, hoặc kèm theo các triệu chứng như đau vùng chậu, tiểu buốt, sốt, nam giới cần đến khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa. Ở nam giới trên 40 tuổi, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo của bệnh lý nghiêm trọng hơn như ung thư tuyến tiền liệt.

"Việc điều trị không chỉ dùng thuốc mà còn phải tập trung vào thay đổi hành vi, kiểm soát căng thẳng và trị liệu tâm lý, nếu không bệnh sẽ dễ tái phát", bác sĩ Duy khuyến cáo.

Lê Phương