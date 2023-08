Nam hay Ngọc là hai trong nhiều trường hợp "nghiện thẩm mỹ" do ám ảnh cái đẹp hoặc gặp phải một sang chấn trong quá khứ. Nhiều trường hợp khác thích làm đẹp vì đam mê và có điều kiện kinh tế.

Hiện chưa có thống kê về số người nhiều lần thực hiện thẩm mỹ ở Việt Nam, song thế giới đã ghi nhận nhiều người "nghiện thẩm mỹ". Chẳng hạn, ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson thực hiện khoảng 100 cuộc phẫu thuật như tẩy da, bơm môi, độn gò má, bơm botox trong 30 năm. Năm 2002, ông phải dán miếng băng gạc trên mũi khi hát để ngăn chất nhầy không chảy xuống miệng. Hay Herbert Chavez, người Philippines, tiêu tốn hàng nghìn bảng Anh để biến mình thành siêu nhân. Trong 18 năm với 23 lần thẩm mỹ, anh sửa mũi, bơm môi, làm trắng răng, độn cằm và sửa hàm, đeo kính áp tròng xanh để che màu mắt nâu tự nhiên.

Nói về xu hướng nghiện thẩm mỹ, bác sĩ Hoàng Mạnh Ninh, Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Bưu điện, cho biết ngoại hình con người luôn tồn tại khiếm khuyết vì nhiều lý do như tai nạn, bẩm sinh, lão hóa nên muốn can thiệp để ưa nhìn hơn. Ngoài ra, tiêu chuẩn cái đẹp thay đổi theo thời gian. Trước đây, người Việt quan niệm cái đẹp là "công, dung, ngôn, hạnh" hay "cái nết đánh chết cái đẹp". Phụ nữ lớn tuổi thích gương mặt phúc hậu, thân hình đầy đặn, da trắng, tóc dài, còn các bạn nữ trẻ thì thích dáng cao, gầy, mặt thon gọn. Do đó, làm đẹp là nhu cầu tự nhiên và chính đáng.

"Tuy nhiên, trường hợp nghiện thẩm mỹ có thể do mắc bệnh tâm lý hoặc mặc cảm ngoại hình nên luôn cố tìm ra khiếm khuyết để can thiệp", bác sĩ nói. Kể cả khi trên người đã có rất nhiều bộ phận được phẫu thuật chỉnh sửa, nhưng họ vẫn chưa cảm thấy hài lòng. Chưa kể, không phải ai phẫu thuật xong cũng có được ngoại hình như mong muốn. Nhóm này thường gặp ở người có điều kiện tài chính, trung tuổi, nữ nhiều hơn nam.

Như người phụ nữ 58 tuổi, từng nâng ngực, mũi, thon gọn hàm, tiêm filler nhưng vẫn muốn tiếp tục "dao kéo". Chị đến Bệnh viện Bưu Điện gặp bác sĩ bày tỏ sự không hài lòng về cơ thể và đề nghị "đập đi xây lại". Tuy nhiên, bác sĩ từ chối xử lý, do bệnh nhân lớn tuổi và phẫu thuật không đem lại hiệu quả.

"Bất kỳ can thiệp dao kéo nào đều có một tỷ lệ biến chứng như nhiễm trùng, hoại tử, xuất huyết, tụ máu, chảy dịch", bác sĩ nói, cho biết thêm thẩm mỹ quá nhiều cũng ảnh hưởng đến sức khỏe chung do tác dụng phụ của thuốc.

Bác sĩ Ninh đang xử lý ca tai biến sau thẩm mỹ tại Bệnh viện Bưu điện. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Cùng quan điểm, chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Tâm, Trung tâm đào tạo và ứng dụng khoa học tâm lý Hồn Việt, cho rằng khi bước chân vào con đường làm đẹp buộc phải theo lâu dài để "bảo trì". Ví dụ, sau 10 năm sửa dáng mũi cần nâng lại để mũi cao, thon gọn hơn. Hay gọt cằm, tiêm filler cũng cần theo dõi để không bị chảy xệ, vón cục. Ngoài ra, cơ thể con người luôn tồn tại khiếm khuyết, muốn cải thiện là điều tất yếu.

"Lạm dụng dao kéo liên tục trong thời gian ngắn gây hại đến mọi mặt, từ sức khỏe đến tinh thần và tiền bạc", bà Tâm nói.