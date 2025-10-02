Chồng từ chối chơi với con để 'cày' game

Anh nói anh không cờ bạc, rượu chè, đàn đúm bạn bè, anh chơi game để giải khuây mà sao tôi cứ ép buộc anh phải bỏ.

Tôi và chồng 34 tuổi, có một bé học mẫu giáo, đang ở chung nhà với ông bà nội. Tài sản chung chưa có gì ngoài chiếc ô tô. Hai vợ chồng đi làm công ty, chồng làm kinh doanh thêm bên ngoài, tôi lo sổ sách cho việc kinh doanh của chồng, việc nhà, con cái, cơm nước. Cuộc sống người ngoài nhìn vào có phần êm đềm, sung túc nhưng thật sự tôi rất buồn lòng vì chồng mê chơi game. Công việc kinh doanh chỉ duy trì, chứ không bứt phá. Ngoài công việc ra, lúc nào anh cũng cầm điện thoại chơi, bất kể giờ giấc. Có ngày sau khi đi làm công ty về, anh còn phải làm thêm việc kinh doanh ở nhà để hôm sau giao hàng cho khách (vừa làm vừa chơi), một ngày chỉ ngủ tầm 3-4 tiếng.

Anh than mệt nhưng mỗi khi tôi đề cập đến việc bỏ game, anh lầm lì, ôm điện thoại một mình, chỉ nhắn tin với hội nhóm chơi game của anh. Con đòi chơi với bố, anh nói bận nhưng tôi biết anh bận đánh game. Đêm đang ngủ mà nghe chuông báo thức là anh bật dậy đánh. Anh nói anh không cờ bạc, rượu chè, đàn đúm bạn bè, anh chơi game để giải khuây mà sao tôi cứ ép buộc anh phải bỏ. Thời gian trước tôi buộc anh hạn chế giờ giấc để lo cho sức khỏe, nhưng chỉ được vài hôm. Tôi nhiều lần khuyên bảo anh lối sống khoa học, tập gym tập thể thao, nhưng anh đều viện lý do trì hoãn. Xin hỏi mọi người, tôi có quá đáng khi ép anh bỏ game không? Hay tại tôi có cái nhìn không thiện cảm về bộ môn này?

