Bạn tôi ngồi quán game thâu đêm vì sợ về nhà

Bạn tôi 24 tuổi, hiền lành, tốt bụng, hòa đồng với mọi người thân quen nhưng không thích đám đông, cũng ít mối quan hệ bạn bè.

Bạn thuê phòng trọ ở thành phố với một người bạn để đi làm. Vừa qua, gặp một số chuyện áp lực về công việc và chuyện tình cảm, bạn bè không hiểu nhau đâm ra ít nói, không muốn giao tiếp với bất cứ ai. Sau đó bạn chia sẻ là rất muốn giao tiếp bình thường với mọi người nhưng không thể điều khiển được bản thân.

Sau khi đi làm về, bạn không muốn về nhà, không muốn gặp bạn ở chung phòng, không muốn dùng điện thoại, ngồi ở quán game tới sáng và tiếp tục đi làm tiếp trong trạng thái rất mệt mỏi. Trước đây khoảng mấy năm, sau khi ra trường chưa xin được việc làm, bạn cũng lâm vào tình trạng này một lần, không muốn nói chuyện với ai, trở nên cáu gắt, chỉ lao vào game để giết thời gian. Tôi làm thế nào để giúp bạn ấy để vượt qua giai đoạn này và trở về bình thường, sống một cuộc sống vui vẻ hơn.

Bình An