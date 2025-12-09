Nghiên cứu xây sân bay lưỡng dụng trên đảo Thổ Chu

Bộ Quốc phòng đã hoàn tất hồ sơ nghiên cứu xây dựng sân bay trên đảo Thổ Chu để báo cáo cấp có thẩm quyền, hướng tới hình thành cảng hàng không lưỡng dụng.

Báo cáo của Bộ Xây dựng tại phiên họp Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải ngày 9/12 cho biết Bộ Quốc phòng đã hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu xây dựng sân bay trên đảo Thổ Chu, trình cấp có thẩm quyền xem xét phương án đầu tư.

Đảo Thổ Chu thuộc đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang, nằm cách đặc khu Phú Quốc hơn 100 km, là đảo tiền tiêu trên vùng biển Tây Nam. Quần đảo Thổ Châu có tổng diện tích gần 1.394 ha, dân số khoảng 1.800, trong đó đảo Thổ Chu lớn nhất, rộng 1.249 ha, là trung tâm hành chính, kinh tế và quốc phòng của đặc khu.

Trước đó ngày 19/11, Tổng Bí thư Tô Lâm thăm đặc khu Thổ Châu và nhấn mạnh "nơi này là điểm tựa giữ bình yên cho cả vùng biển Tây Nam và biên cương Tổ quốc". Ông yêu cầu Bộ Quốc phòng nghiên cứu khả thi xây dựng cảng hàng không lưỡng dụng cấp 4C, có khả năng phục vụ các loại máy bay như A320, A321, đồng thời tính toán khả năng mở rộng lên cấp 4E trong tương lai để tiếp nhận các loại máy bay thân rộng như A350, B787. Mục tiêu là xây dựng Thổ Châu thành điểm tựa chiến lược trong hệ thống phòng thủ khu vực Tây Nam.

Hiện nay, việc đi lại từ đất liền ra Thổ Chu chủ yếu bằng tàu biển, phụ thuộc nhiều vào thời tiết, thời gian di chuyển kéo dài. Thổ Chu chưa có sân bay, chưa có khả năng tiếp cận bằng đường không, gây hạn chế lớn cho công tác cứu hộ, y tế, bảo đảm quốc phòng - an ninh cũng như phát triển kinh tế, du lịch.

Quần đảo Thổ Châu nhìn từ trên cao. Ảnh: Phương Vũ

Cũng tại phiên họp, Bộ Xây dựng cho biết đã hoàn thành thủ tục khởi công cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận; TP HCM sẽ khởi công cao tốc TP HCM - Mộc Bài; Lâm Đồng khởi công cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc vào 19/12. Tỉnh Hưng Yên đã làm việc với các địa phương lân cận để thống nhất phương án khai thác vật liệu phục vụ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng; Nghệ An đã trình Quốc hội chủ trương đầu tư cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Nhiều dự án quan trọng như cao tốc Bãi Vọt - Cam Lộ, Vân Phong - Nha Trang, nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất được đẩy nhanh và về đích sớm hơn tiến độ.

Dự kiến đến hết năm nay, cả nước hoàn thành 3.803 km cao tốc, gồm 3.345 km tuyến chính và 458 km đường dẫn. Đến 19/12, cả nước hoàn thành và thông xe kỹ thuật 3.513 km cao tốc, hoàn thành khoảng 1.700 km đường bộ ven biển. Sân bay Long Thành đã hoàn tất các dự án thành phần để triển khai bay kỹ thuật.

Ngày 19/12, cả nước đồng loạt khởi công 245 dự án, công trình tại 34 tỉnh, thành phố, với tổng mức đầu tư khoảng 1,345 triệu tỷ đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, sáng 9/12. Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương đội ngũ cán bộ, kỹ sư, người lao động trên các công trường đã nỗ lực vượt qua khó khăn do thiên tai, bão lũ vừa qua, đồng thời cảm ơn người dân đã đồng thuận, hỗ trợ triển khai các dự án.

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác ít nhất 3.000 km đường bộ cao tốc và khoảng 1.700 km đường bộ ven biển trong thời gian tới. Với sân bay Long Thành, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu bảo đảm khai thác chuyến bay kỹ thuật vào 19/12 và khai thác thương mại đầu năm 2026.

Ngoài ra, hàng loạt dự án cao tốc cần sớm lập, trình phê duyệt chủ trương đầu tư như Bắc Kạn - Cao Bằng, Hòa Bình - Mộc Châu, Cam Lộ - Lao Bảo, Quảng Ngãi - Kon Tum; đồng thời đẩy nhanh thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng các tuyến Bắc Kạn - Cao Bằng, Hòa Bình - Mộc Châu, Cam Lộ - Lao Bảo, Vinh - Thanh Thủy, Quảng Ngãi - Kon Tum; mở rộng cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình và đường kết nối sân bay Gia Bình.

Vũ Tuân