Nghiên cứu tích hợp mạng xã hội với VNeID để định danh người dùng

Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu nghiên cứu tích hợp mạng xã hội với VNeID nhằm định danh, xác thực tài khoản, nâng độ tin cậy và bảo đảm an ninh mạng.

Theo chương trình công tác năm 2026, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giao Chính phủ rà soát, nghiên cứu giải pháp kỹ thuật liên kết, tích hợp các dịch vụ mạng xã hội với hệ thống VNeID.

Việc tích hợp phải bảo đảm phù hợp quy định pháp luật trong nước và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Mục tiêu là nâng cao độ tin cậy của tài khoản, phòng ngừa giả mạo danh tính, góp phần bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và trật tự xã hội trên không gian mạng. Các nhiệm vụ này dự kiến hoàn thành trong quý III/2026.

Song song đó, Bộ Công an được giao nghiên cứu, lập đề nghị xây dựng Luật Định danh và xác thực điện tử để Chính phủ trình Quốc hội xem xét, bổ sung vào chương trình xây dựng luật năm 2026. Bộ cũng xây dựng Đề án phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID, trình Thủ tướng phê duyệt.

Ứng dụng VNeID. Ảnh: Vũ Tuân

Bộ Công an tiếp tục chủ trì triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia trên hạ tầng Trung tâm dữ liệu quốc gia, hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính và ứng dụng VNeID, bảo đảm vận hành ổn định, đáp ứng nhu cầu truy cập, không để xảy ra tình trạng tắc nghẽn.

Các bộ, ngành phối hợp xây dựng hướng dẫn lựa chọn nền tảng số có khả năng kết nối, liên thông và xác thực danh tính điện tử với VNeID. Hướng đi này nhằm giúp người dân, doanh nghiệp sử dụng một tài khoản định danh thống nhất khi thực hiện thủ tục hành chính, thay vì phải quản lý nhiều tài khoản khác nhau.

Tháng 12/2025, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 57 yêu cầu triển khai xác thực danh tính bắt buộc đối với người dùng mạng xã hội, kiểm soát độ tuổi để bảo vệ trẻ em và tăng cường quản lý trên không gian mạng. Việc định danh công dân, người dùng mạng xã hội, thuê bao viễn thông và tài nguyên Internet như tên miền, địa chỉ IP được yêu cầu thực hiện đồng bộ.

Trước đó, Nghị định 147/2024 quy định nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội phải xác thực tài khoản bằng số điện thoại tại Việt Nam; trường hợp không thể sử dụng số điện thoại thì xác thực bằng số định danh cá nhân. Chỉ tài khoản đã xác thực mới được đăng tải nội dung, bình luận, phát trực tiếp hoặc chia sẻ thông tin.

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực từ đầu năm 2026 cũng quy định mạng xã hội không được yêu cầu người dùng cung cấp hình ảnh, video chứa toàn bộ hoặc một phần giấy tờ tùy thân làm yếu tố xác thực tài khoản. Các nền tảng phải thông báo rõ ràng về dữ liệu cá nhân được thu thập ngay khi người dùng cài đặt và sử dụng dịch vụ.

