Nghiên cứu mới cảnh báo hơn 70% thực phẩm trẻ em Mỹ là siêu chế biến, đầy phụ gia

Khảo sát trên 651 sản phẩm, các nhà nghiên cứu phát hiện hơn 70% chứa phụ gia có khả năng gây viêm nhiễm và rối loạn hệ vi sinh đường ruột.

Đa số thực phẩm, đồ uống và đồ ăn nhẹ dành cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi tại Mỹ là thực phẩm siêu chế biến, chứa nhiều phụ gia liên quan đến các vấn đề sức khỏe. Đây là cảnh báo từ nghiên cứu mới nhất công bố trên tạp chí Nutrients hôm 11/2, theo CNN. Tên và thương hiệu của các loại thực phẩm trẻ em này không được tiết lộ trong nghiên cứu.

Khảo sát 651 sản phẩm, các nhà nghiên cứu phát hiện 71% sản phẩm có thành phần chính không phải trái cây hay rau củ, mà là phụ gia. Tiến sĩ Elizabeth Dunford, tác giả chính của nghiên cứu và giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Bắc Carolina, nhấn mạnh hệ tiêu hóa non nớt của trẻ chưa đủ khả năng xử lý các hóa chất này như người lớn. Bà nhận định các phụ gia này thực chất chỉ là "vỏ bọc" thẩm mỹ giúp món ăn bắt mắt hơn.

Ảnh minh họa: Stat News

Đáng chú ý, các loại bánh quy, bánh phồng và sữa chua có đường thuộc nhóm UPF. Các chuyên gia cảnh báo nhà sản xuất cố tình tạo ra hương vị "gây nghiện" khiến trẻ khó ngừng ăn. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), 62% khẩu phần ăn của trẻ em nước này là hàng siêu chế biến. Bà Jane Houlihan, Giám đốc nghiên cứu liên minh Healthy Babies, Bright Futures, cho rằng thực trạng này đáng báo động vì sở thích ăn uống hình thành ngay từ những năm đầu đời

"Trẻ quen đường và hương vị nhân tạo sẽ từ chối thực phẩm tự nhiên giàu dinh dưỡng, vốn là nền tảng cho sức khỏe trọn đời", bà Houlihan phát biểu.

Các nghiên cứu chỉ ra, chỉ cần nạp thêm 10% lượng calo mỗi ngày từ thực phẩm siêu chế biến, tương đương một khẩu phần ăn, có thể làm tăng 50% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch, 55% nguy cơ béo phì và 40% khả năng mắc tiểu đường type 2.

Mặc dù Hiệp hội Thương hiệu Tiêu dùng (CBA) khẳng định sản phẩm đạt chuẩn FDA, nhiều chuyên gia cho rằng cơ chế giám sát hiện nay quá lỏng lẻo. Bà Sarah Reinhardt từ Nhóm Công tác Môi trường (EWG) tiết lộ lỗ hổng pháp lý cho phép các công ty tự công bố hóa chất là "An toàn chung" (GRAS) để đưa vào sản phẩm mà không cần FDA kiểm duyệt trước.

Nghiên cứu đã xác định 105 loại phụ gia khác nhau. Trong đó, 36% sản phẩm chứa chất tạo hương tổng hợp và phụ gia như carrageenan, chất liên quan viêm ruột. Các chất làm đặc, tạo màu và nhũ hóa cũng xuất hiện với tỷ lệ cao. Một nghiên cứu vào tháng 4/2025 còn chỉ ra mối liên hệ giữa các chất như polysorbate 80 với nguy cơ tiểu đường type 2. Đặc biệt, đường bổ sung trong thực phẩm siêu chế biến cao gấp 2,5 lần sản phẩm thông thường. Riêng các túi thực phẩm xay sẵn (pouches) đóng góp tới 50% lượng đường trẻ nạp vào từ thức ăn dặm. Ngoài ra, 70% sản phẩm không đáp ứng hướng dẫn về protein của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong khi nhiều loại có hàm lượng muối vượt mức khuyến nghị.

Để bảo vệ trẻ, các chuyên gia khuyên phụ huynh ưu tiên tự chế biến bữa ăn từ nguyên liệu tươi sống như rau củ, trái cây và ngũ cốc. Đối với thực phẩm đóng gói, người tiêu dùng cần ưu tiên sản phẩm có danh sách thành phần đơn giản, quen thuộc và tránh những loại có bảng thành phần quá phức tạp hoặc khó nhận diện để đảm bảo an toàn sức khỏe cho trẻ.

Bình Minh (Theo CNN)