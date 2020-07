Nghiên cứu hợp kim mới chế tác đồng hồ xa xỉ

Các nhà chế tác đồng hồ đang nghiên cứu, phát triển chất liệu hợp kim mới nhằm tạo ra những cỗ máy cứng cáp và hiện đại hơn.

Theo Thailand Tatler, về cơ bản, các kim loại quý khá đắt vì khó tìm và đặc tính "khó chịu" khi gia công thành phụ kiện, trang sức. Điển hình như vàng - kim loại phổ biến - trong sản xuất kim hoàn có đặc tính không gây dị ứng. Tuy nhiên, vàng nguyên chất rất mềm và dễ uốn, nếu làm trang sức, sẽ dễ bị trầy xước, móp méo và biến dạng.

Do đó từ xa xưa, thợ kim hoàn và các nhà chế tác đồng hồ phải thêm vật liệu cứng hơn vào kim loại quý nhằm tạo ra hợp kim (còn gọi là "hội") ổn định hơn. Cùng với sự phát triển hàng trăm năm, công thức chế tạo hợp kim cũng được cải tiến. Hầu hết thợ đồng hồ đều dùng vàng 18K, với màu sắc khác nhau tùy thuộc hàm lượng và thành phần theo công thức: 75% vàng, 12,5% đồng và 12,5% bạc đối với vàng (yellow gold); 75% vàng và 25% đồng với vàng đỏ (red gold) và 90% vàng, 10% niken với vàng trắng (white gold).

Hợp kim vàng Everose được cấp bằng sáng chế của Rolex. Ảnh: Hong Kong Tatler.

Tuy nhiên, những năm gần đây, nhiều nhà chế tác đồng hồ tiến hành nghiên cứu, tìm hợp chất mới nhằm khắc phục hạn chế của các hợp kim trước đây. Bên cạnh đó, các hãng đồng hồ cao cấp như Rolex phát triển công thức tạo ra hợp kim vàng mới với tên Everose và đã được cấp bằng sáng chế.

Thương hiệu đồng hồ xa xỉ Hublot được cấp bằng sáng chế khi kết hợp 4 hợp kim sẵn có gồm: Hublonium, Texalium, vàng King và vàng Magic - chất liệu được Hublot khẳng định là hợp kim vàng 18K và ceramic chống trầy đầu tiên, duy nhất trên thế giới.

Ông Ricardo Guadalupe - Giám đốc điều hành Hublot - cho biết: "Chúng tôi đầu tư nhiều cho nghiên cứu và phát triển chất liệu gia công đồng hồ. Qua đó mong muốn mang đến cho khách hàng những cỗ máy đo đếm thời gian lộng lẫy nhất".

Đồng hồ Classic Fusion Aerofusion Chronograph Concrete Jungle có vẻ ngoài mạnh mẽ, chế tác từ xi măng và nhựa epoxy. Ảnh: Jean-Daniel Meyer.

Swatch Group (Thụy Sĩ) - tập đoàn thâu tóm các hãng Tissot, Blancpain, Harry Winston, Longines, Omega - xây dựng xưởng đúc riêng nhằm cung ứng vật liệu gia công đồng hồ cho công ty con của mình. Việc này giúp tập đoàn kiểm soát chất lượng, nguồn gốc và cách khai thác vàng. Qua đó thúc đẩy quá trình sáng tạo hợp kim mới, đơn cử hợp kim vàng Sedna của Omega ra đời.

Vàng Sedna đặt theo tên hành tinh rìa hệ mặt trời do tương đồng màu sắc, là hợp kim vàng hồng 18K từ đồng và palladium. Do không bị oxy hóa và rỉ sét theo thời gian, palladium có khả năng kéo dài tuổi thọ của vàng Sedna hơn nhiều so với các loại vàng hồng trước đó.

Vàng Moonshine - hợp kim độc quyền khác của Omega - lấy cảm hứng từ vật thể xoay quanh mặt trăng, từng dùng gia công đồng hồ Speedmaster Moonwatch Apollo 11 phiên bản giới hạn nhân kỷ niệm 50 năm. Moonshine có sắc vàng be, mô phỏng màu sắc của mặt trăng ban đêm. Đại diện Omega cho biết hợp kim này khó phai màu, có thể giữ độ bóng trong nhiều thập kỷ và đang chờ được cấp bằng sáng chế.

Ra mắt lần đầu năm 2014 và ứng dụng trên đồng hồ, chất liệu vàng be của Chanel có màu sắc tinh tế, trang nhã, hiện ứng dụng gia công trang sức. Tuy cùng là hợp kim vàng 18K nhưng vàng be của nhà mốt Pháp có gam ấm, đặc biệt hơn nhiều hợp kim vàng khác.

Dòng Boyfriend Tweed của chanel có chất liệu vàng kem độc đáo. Ảnh: Chanel.

Lange & Söhne - hãng đồng hồ có trụ sở tại Saxony, Đức - cũng tạo ra hợp kim vàng riêng và đặt tên "vàng mật ong", lai giữa màu hồng và vàng. Giám đốc phát triển sản phẩm Anthony de Haas cho hay: "Khi tìm kiếm từ mô tả màu sắc của hợp kim vàng, chúng tôi chọn từ mang hình ảnh thiên nhiên. Mật ong có màu sắc đa dạng, tùy loại nhụy hoa mà mật ong khi thu thập sẽ có tone khác nhau".

Tuy vậy, vàng mật ong được hãng ứng dụng để cải thiện chất lượng chứ không chủ đích tăng tính thẩm mỹ. "Vẻ đẹp từ bên trong, cụ thể là khả năng chống trầy, mới là mục đích chính cho sự ra đời của chất liệu này", ông Anne Schaal - Giám đốc điều hành Lange & Söhne khu vực Đông Nam Á và Australia - nói.

Các loại hợp kim mới được nghiên cứu để ứng dụng chế tác đồng hồ xa xỉ. Ảnh: Spark Lasers.

Vân Nguyễn (Theo Thailand Tatler)