Nghiên cứu bổ sung khí tài hiện đại cho lực lượng phòng không - không quân

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quân chủng Phòng không - Không quân nghiên cứu, đề xuất bổ sung khí tài hiện đại để nâng cao khả năng phòng thủ, bảo vệ Tổ quốc.

"Quân chủng phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí trang bị hiện đại; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có trình độ chuyên môn cao; nâng cao độ tin cậy của các loại vũ khí, khí tài", Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Quân chủng Phòng không - Không quân, sáng 19/10.

Theo ông Huệ, Quân chủng cần đẩy mạnh đối ngoại quốc phòng, bảo đảm vũ khí, trang bị và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đối ngoại quốc phòng phải thực sự trở thành mũi nhọn trong bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp; các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng gay gắt. Điều này đòi hỏi đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng phải được đổi mới để chủ động ứng phó, ngăn chặn âm mưu chống phá, bảo đảm an ninh, an toàn cho nhân dân và hoạt động kinh tế trên biển, đảo.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (phải) duyệt đội danh dự tại Quân chủng Phòng không - Không quân, sáng 19/10. Ảnh: Phạm Thắng

Trung tướng Nguyễn Văn Hiền, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, cho biết nếu chiến tranh xảy ra, địch sẽ sử dụng phương thức chủ yếu là tiến công hỏa lực đường không bằng vũ khí công nghệ cao, có sức hủy diệt lớn, độ chính xác cao, tầm bắn xa, với hệ thống chỉ huy, kiểm soát truyền thông toàn cầu. Vì vậy, Quân chủng phải có sự chuẩn bị tốt về mọi mặt để sẵn sàng đối phó và đánh bại chiến tranh xâm lược dưới bất kỳ hình thức nào.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Quân chủng Phòng không - Không quân đang tiếp tục nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm từ thực tiễn chiến đấu, vận dụng có hiệu quả nghệ thuật quân sự, tác chiến phòng không, không quân trong điều kiện mới.

Các đơn vị trong Quân chủng cũng nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, huấn luyện bay và bảo đảm an toàn bay sát với yêu cầu nhiệm vụ. Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học được đầu tư; ứng dụng thành tựu công nghệ mới trong sản xuất, sửa chữa, cải tiến vũ khí, trang bị; nghiên cứu xây dựng thế trận, cách đánh của Bộ đội Phòng không - Không quân khi đối phương tác chiến sử dụng vũ khí công nghệ cao.

Tiêm kích đa năng Su-30 diễn tập trên bầu trời Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Trung tướng Nguyễn Văn Hiền cũng cho biết Quân chủng sẽ tiếp tục điều chỉnh lực lượng, chấn chỉnh tổ chức biên chế theo hướng "tinh, gọn, mạnh", ưu tiên quân số cho đơn vị sẵn sàng chiến đấu, đơn vị làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo.

Năm 1963, Đế quốc Mỹ đẩy mạnh chiến lược "chiến tranh đặc biệt" ở miền Nam, quấy rối phá hoại và chuẩn bị chiến tranh bằng không quân và hải quân tại miền Bắc. Để chuẩn bị đối phó với những bước leo thang mới của địch, Bộ Chính trị ra Chỉ thị về công tác phòng không nhân dân.

Sau khi có Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 22/10/1963, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, ký quyết định thành lập Quân chủng Phòng Không - Không quân, trên cơ sở hợp nhất Bộ Tư lệnh Phòng không và Cục Không quân.

Kết thúc kháng chiến chống Mỹ, Bộ đội Phòng không - Không quân bắn rơi hơn 2.600 máy bay Mỹ các loại, trong đó có 64 máy bay B-52, 13 chiếc F111.

