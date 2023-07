Nghiên cứu bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng

Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng được Bộ Khoa học - Công nghệ và Bộ Công an ký thuộc Chương trình trọng điểm cấp Quốc gia.

Sáng 7/7, Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an và ông Đào Ngọc Chiến, Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ "Yêu cầu và nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng".

Lễ ký kết thực hiện trong bối cảnh yêu cầu cấp bách đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng trong tình hình mới.

Lễ ký kết hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia giữa Bộ Khoa học - Công nghệ và Bộ Công An sáng 7/7. Ảnh: T.Nguyên

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nhấn mạnh, yêu cầu bảo vệ chủ quyền quốc gia được coi là yếu tố sống còn của quốc gia, dân tộc. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ đã tạo ra một không gian mới có chủ quyền đó là không gian mạng.

Theo Bộ trưởng, việc bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng là cuộc đấu tranh toàn diện trên các các lĩnh vực, trong đó có bảo vệ chủ quyền biên giới mạng, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng, việc chấp hành pháp luật, lựa chọn và duy trì thể chế chính trị, văn hóa, quyền tự quyết, tự do, độc lập, thống nhất, toàn vẹn của quốc gia trên không gian mạng.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: T.Nguyên

Ở góc độ đảm bảo chủ quyền không gian mạng tại Việt Nam, Bộ trưởng cho rằng có thể xác định quyền làm chủ một cách độc lập, toàn vẹn và đầy đủ về lập pháp, hành pháp và tư pháp của một quốc gia trong phạm vi lãnh thổ mạng của quốc gia đó, phù hợp với luật pháp quốc tế và bản chất của không gian mạng. Để đáp ứng yêu cầu làm chủ không gian mạng, "khoa học công nghệ là giải pháp quan trọng", ông nói và cho biết Bộ Công an đã thành lập Ban Chủ nhiệm, với sự tham gia đông đảo, có chất lượng từ các chuyên gia trong và ngoài ngành nhằm thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp quốc gia này.

Bộ trưởng Lâm khẳng định, đề tài nghiên cứu vừa là nhiệm vụ khoa học nhưng cũng là nhiệm vụ chính trị xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, mang tính tổng thể, toàn diện, lâu dài, nền tảng cho công tác bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng hiện nay.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại sự kiện. Ảnh: T.Nguyên

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt nhận định, nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng, không chỉ có ý nghĩa về học thuật mà còn có ý nghĩa lớn đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Ông cho biết trong quá trình triển khai, Bộ Khoa học và Công nghệ mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo từ Bộ trưởng Tô Lâm cùng sự tham gia tích cực của các thành viên đề tài.

Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ kỳ vọng đầu ra của nhiệm vụ là sản phẩm khoa học có chất lượng cao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và cuộc sống người dân.

Trước đó ngày 26/6, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt đã ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia "Yêu cầu và nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng" thuộc Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia, giao Ban Chủ nhiệm đề tài thuộc Bộ Công an nghiên cứu.

Như Quỳnh