Mẹ không dám ly hôn người cha nghiện cờ bạc vì sợ cháu không được đi học

Ngày nào ba cũng lấy tiền của mẹ để chơi lô đề; không đủ tiền chơi, ba còn mượn giang hồ, không để ý gì mẹ con cháu.

Cháu 15 tuổi, còn nhỏ nên không phụ giúp được gì nhiều cho gia đình. Mẹ cháu 57 tuổi, hàng ngày bán tàu hũ kiếm sống, cũng có khi dư chút đỉnh. Mỗi ngày cháu đều phụ mẹ bán, cũng cực nhưng nghĩ lại cũng vui. Thế nhưng bao nhiêu công sức của mẹ gầy dựng đều đổ vào số đề mà ba đã gây ra. Từ khi cháu mới đẻ, ba đã chơi rồi, ai nói gì cũng không chịu bỏ. Phận làm con nhỏ chưa kiếm được nhiều tiền nên cháu đâu có tầm quan trọng với ba. Ngày nào ba cũng lấy tiền của mẹ rồi đem hết cho mấy người ghi đề, không để ý gì đến cháu và mẹ. Không đủ tiền chơi, ba còn mượn tiền giang hồ.

Hàng xóm cũng biết hoàn cảnh gia đình cháu vậy mà vẫn cho mượn với số tiền lời cao ngất ngưởng. Mẹ cháu mệt lắm rồi nhưng nếu ly dị, dọn ra ngoài ở, mẹ sợ cháu không học hành được rồi ảnh hưởng tới sức khỏe, hơn nữa cũng không có chỗ buôn bán ổn định. Ra ngoài phải mướn nhà trọ này kia, đủ thứ phải lo trên đời, nhưng nếu ở lại đây mẹ cũng không chịu nổi nữa, một thời gian rất dài rồi mẹ không được tự do. Hãy cho cháu một lời khuyên để giúp ba bỏ số đề. Cháu cảm ơn nhiều ạ.

Bình An