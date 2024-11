Nghịch tử vẩy xăng khiến bố mẹ chết cháy

Hà GiangVương Văn Thiêng, 37 tuổi, vẩy xăng vào người bố mẹ, bật lửa đe dọa song bất ngờ hỏa hoạn bùng lên khiến đôi vợ chồng tử vong.

Ngày 22/11, Công an tỉnh Hà Giang cho biết đã khởi tố, tạm giam Thiêng, trú huyện Hoàng Su Phì, để điều tra tội Giết người.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Công an Hà Giang

Trước đó, khoảng 14h ngày 18/11, Thiêng về nhà tại thôn Nậm Than, xã Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phì, thấy bố mẹ đang ngồi nói chuyện trên giường. Do mâu thuẫn lâu ngày về cách sinh hoạt chung, Thiêng và bố to tiếng.

Thiêng sau đó lấy chai xăng vẩy vào người bố mẹ rồi cầm giơ lửa lên với mục đích đe dọa. Tuy nhiên, lửa bén nhanh đã "bao vây" bố mẹ Thiêng.

Thiêng lao vào dập lửa rồi bỏ chạy lên đồi đến 16h trở về nhà. Do bỏng quá nặng, hôm sau hai nạn nhân 60-62 tuổi đã tử vong.

Phạm Dự