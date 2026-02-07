Nghịch tử truy sát bố khi không được đưa sổ đỏ

Hà TĩnhNguyễn Tuấn Anh bị cáo buộc dùng kéo tấn công bố đẻ 60 tuổi vì không đưa sổ đỏ cho mình đi cầm cố lấy tiền trả nợ.

Tuấn Anh, 33 tuổi, trú phường Sông Trí, bị khởi tố, bắt giam về tội Cố ý gây thương tích, theo Điều 134 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng do Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh phê chuẩn, công bố ngày 7/2.

Nghi can Tuấn Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Viện kiểm sát cung cấp

Theo điều tra, do nợ nần chồng chất, Tuấn Anh nhiều lần yêu cầu bố đẻ 60 tuổi ở phường Sông Trí (trước đây thuộc thị xã Kỳ Anh) đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình để cầm cố lấy tiền trả nợ, song ông không đồng ý.

Nhà chức trách cáo buộc, ngày 3/2, do bức xúc, Tuấn Anh cầm chiếc kéo dài hơn 13 cm đâm vào tay trái của bố đẻ khiến bị thương nặng. Nạn nhân phải nhập viện điều trị, tổn hại sức khỏe là 3%.

Vài ngày sau khi gây án, Tuấn Anh bị bắt.

Đức Hùng