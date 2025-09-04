Nghịch tử sát hại cha trong cơn say bị phạt 19 năm tù

Cà MauTrần Văn Tuấn, 34 tuổi, thừa nhận khi say rượu đã xảy ra cự cãi với cha, dùng ghế gỗ đánh ông tử vong.

Ngày 4/9, Tuấn bị TAND tỉnh Cà Mau tuyên 19 năm tù về tội Giết người.

Phiên tòa xét xử Trần Văn Tuấn hôm nay. Ảnh: An Minh

Theo cáo trạng, chiều 9/10/2024, sau chầu nhậu, Tuấn về nhà tại xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu cũ (nay là xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau). Thấy cha cằn nhằn về việc mang đồ ăn ở nhà đi nhậu với bạn bè, Tuấn cãi lại, dẫn đến hai bên đánh nhau.

Sau đó, tuy được mẹ can ngăn nhưng Tuấn vẫn hung hăng, thách thức cha ruột và đập phá tủ thờ. Trong quá trình xô xát tại khu vực phòng khách, Tuấn cầm ghế gỗ đánh vào đầu cha. Nạn nhân ngã xuống nền gạch, bất tỉnh rồi tử vong do chấn thương sọ não kín.

Tại phiên tòa cũng như trong quá trình điều tra, Tuấn thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Người đại diện hợp pháp của bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

An Minh