Nghịch tử dùng mạng sống của mẹ để lừa tiền bảo hiểm

Trung QuốcĐể lừa đảo tiền bảo hiểm, thanh niên 22 tuổi đã cấu kết với những người khác dàn dựng một vụ tai nạn xe hơi khiến mẹ ruột tử vong.

Phán quyết của Tòa án Nhân dân Trung cấp Thái Châu đánh giá "vụ tai nạn giao thông" này là hành vi vi phạm đạo đức và pháp luật, The Paper đưa tin hôm 27/10.

Bản án sơ thẩm tuyên cùng ngày thể hiện, tháng 9/2023, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên đường Tây Biên Thôn, thuộc huyện Giao Giang, thành phố Thái Châu, tỉnh Chiết Giang.

Một phụ nữ trung niên bị chiếc xe SUV nhỏ tông trúng và văng xuống ruộng ven đường. Bà được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong cùng ngày. Kết quả giám định pháp y xác định nạn nhân, bà Từ, đã tử vong do đa chấn thương, bao gồm chấn thương sọ não và ngực, do tai nạn giao thông.

Sau khi điều tra, cảnh sát xác định vụ tai nạn này do cố ý gây ra. Ba người gây án có ý định lừa đảo tiền bảo hiểm. Một trong số họ là con trai ruột của nạn nhân.

Tòa án nhận định hành vi này vi phạm nghiêm trọng đạo đức gia đình, xuất phát từ ý đồ đê hèn, có ác ý chủ quan sâu sắc, gây hậu quả xã hội cực kỳ tiêu cực, cần phải xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Lấy tiền bảo hiểm của mẹ bao bạn

Theo bản án sơ thẩm, trước vụ tai nạn này, tháng 4/2023, nạn nhân là bà Từ, 44 tuổi, từng phải nhập viện do bị thương trong một vụ tai nạn giao thông khác. Tháng 7 cùng năm, công ty bảo hiểm đã chuyển 320.000 nhân dân tệ (1,2 tỷ đồng) từ tiền bảo hiểm tai nạn vào tài khoản ngân hàng của bà.

Tòa cáo buộc, trong thời gian người mẹ vẫn đang được điều trị, con trai bà là Lục, 23 tuổi, đã lấy cắp chứng minh thư nhân dân và thẻ ngân hàng của mẹ và đưa cho bạn của mình là Dương, 22 tuổi, đồng thời chia sẻ mật khẩu.

Cùng ngày hôm đó, Dương đã sử dụng chứng minh thư nhân dân và thẻ ngân hàng của bà Từ để rút 20.000 nhân dân tệ tại quầy giao dịch ngân hàng. Sau đó, Lục đã sử dụng tài khoản của mẹ mà không được phép, chuyển 30.000 nhân dân tệ từ thẻ vào tài khoản của mình và sau đó chuyển tiếp vào tài khoản của Dương.

Dương sau đó rút tiền mặt về. Ngày hôm sau, Dương lại rút thêm 262.300 nhân dân tệ tại quầy giao dịch ngân hàng. Chúng đã tiêu hết tiền trong vài ngày.

Theo The Paper, dựa trên nhiều lời khai, Dương, Lục còn rủ thêm Thành, 22 tuổi, là bạn học cấp hai tiêu xài đồng lõa.

Lục nói dù là tiền của mẹ nhưng không được cầm mà Dương luôn là người quyết định việc ăn gì, ở đâu và đi đâu. Anh ta cũng quản lý và kiểm soát tiền bạc. "Khi hết tiền, anh ta sẽ tìm cách lừa đảo gia đình để có thêm tiền", Lục nói.

Lên kế hoạch gây tai nạn

Cả ba ăn chơi trác táng nhưng lại không công việc làm, sau khi phung phí số tiền bảo hiểm của bà Từ khoảng 300.000 nhân dân tệ, Dương nảy ra ý định tạo ra một vụ tai nạn giao thông để lừa đảo thêm.

Đầu tiên, ba kẻ này âm mưu làm mẹ Lục bị mù rồi dàn dựng tai nạn giao thông. Một buổi tối tháng 9/2023, Lục lấy cớ đưa mẹ đi chơi bằng xe máy điện. Thành và Dương cũng đi trên ôtô điện khác. Đi đến dưới gầm một cây cầu vượt, Thành tông vào xe mẹ con bà Từ... Nhưng sau hai lần gây án, kế hoạch không thành công, Dương đề nghị chuyển sang tai nạn giao thông gây chết người.

Bản án tuyên bố cả ba đã thăm dò địa điểm để xác định hiện trường. Ba kẻ này cũng tìm hiểu trên mạng về tốc độ cần thiết để gây tai nạn chết người và số tiền bồi thường bảo hiểm tiềm năng, thống nhất về việc ăn chia.

Bà Tử tử vong cùng ngày. Tháng 10/2023, cả ba bị bắt.

Tòa án: Hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức gia đình

Tòa án xác định Dương khởi xướng và thực hiện tội ác. Lục tham gia tích cực. Khi Dương đề xuất đâm xe để lừa đảo bảo hiểm, nhắm vào mẹ mình, Lục không những không phản đối mà còn hưởng ứng.

Theo lời khai, Lục nhiều lần vay tiền của Dương và Thành nhưng không có khả năng thanh toán. Anh ta nhờ hai người này giúp nhằm lừa đảo tiền bảo hiểm.

Tòa án tuyên cả ba phạm tội Cố ý giết người. Dương và Lục trong vụ việc đầu tiên đã đánh cắp một lượng lớn tài sản của bà Từ trong tài khoản bảo hiểm, do đó còn cấu thành tội Trộm cắp.

Tòa đánh giá hành vi này vi phạm nghiêm trọng đạo đức gia đình, xuất phát từ ý định "cực kỳ đê tiện" và có tác động tiêu cực và ác ý sâu sắc đến xã hội, đáng bị trừng phạt nghiêm khắc theo pháp luật.

Dương và Lục đều bị kết án tử hình về tội Cố ý giết người; thêm mỗi người 6 năm tù và phạt tiền 80.000 nhân dân tệ vì tội Trộm cắp. Thành án 7 năm tù vì tội Cố ý giết người.

Hải Thư