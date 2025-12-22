Nghịch tử đánh mẹ, tấn công lực lượng an ninh cơ sở lĩnh án

Cà MauBùi Minh Lợi, 30 tuổi, dùng dao đâm trọng thương thành viên tổ bảo vệ an ninh cơ sở khi họ đến can ngăn anh ta đánh mẹ, bị phạt 11 năm tù.

Ngày 22/12, Lợi bị TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt 10 năm tù về tội Giết người và 1 năm tù về Chống người thi hành công vụ, theo Điều 123, 330 Bộ luật Hình sự, buộc bồi thường cho bị hại hơn 23 triệu đồng.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng của người đang thi hành công vụ, xâm phạm đến hoạt động của nhà nước về quản lý hành chính trong lĩnh vực thi hành nhiệm vụ công.

Bùi Minh Lợi tại tòa hôm nay. Ảnh: An Minh

Theo cáo trạng, sáng ngày 20/6, Công an thị trấn Năm Căn (nay là xã Đất Mới) nhận tin báo Lợi đang hành hung mẹ ruột là bà Lê Thị Hồng. Công an cùng tổ an ninh cơ sở đến nhà thì được nạn nhân cho biết bị Lợi đánh không thể di chuyển.

Tổ công tác mời về trụ sở làm việc, song Lợi bất ngờ cầm dao rượt đuổi các cán bộ, đâm trọng thương anh Trần A Đal, rồi cố thủ trong nhà nhiều giờ.

Sau khi thuyết phục không thành, công an xông vào nhà khống chế Lợi, áp giải về trụ sở làm việc. Anh Đal được đưa đi cấp cứu, thương tích 64 %.

