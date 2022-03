Nghịch tử bị bắt sau 4 ngày trốn trong rừng

Quảng BìnhNguyễn Văn Minh, 32 tuổi, bị bắt sau 4 ngày trốn trong rừng để điều tra vụ chém bố ruột tử vong.

Việc bắt Minh thực hiện chiều 2/3 tại khu vực rừng phía tây, giáp ranh hai xã Sơn Thủy và Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy

Minh (giữa) bị bắt sau bốn ngày lẩn trốn trong rừng. Ảnh: Quang Hà

4 ngày qua, 100 cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Bình bao vây, mật phục khu rừng để ngăn không cho Minh bỏ trốn. Công an của 4 xã lân cận cùng phối hợp với Công an huyện Lệ Thủy và công an tỉnh Quảng Bình.

Nhà chức trách cáo buộc, tối 26/2 tại nhà ở xã Sơn Thủy, Minh dùng rựa tấn công, khiến bố tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Minh trốn vào rừng.

Hiện, Minh được bàn giao Công an tỉnh tiếp tục điều tra.

Hoàng Táo