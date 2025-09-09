Nghịch lý nhà nhỏ lại, giá cao lên ở Mỹ

Người Mỹ đang phải trả nhiều tiền hơn để mua những căn nhà có diện tích ngày càng nhỏ đi, do giá đất, nhân công, nguyên vật liệu tăng vọt.

Theo nghiên cứu mới công bố tháng 8 của nền tảng tài chính Mỹ LendingTree, diện tích nhà đơn lập ở nước này đã giảm 11% trong thập kỷ qua, trong khi giá lại tăng tới 74% cùng thời kỳ.

Cụ thể, diện tích trung bình của một căn nhà đơn lập Mỹ đã giảm từ 251,5 m2 xuống còn khoảng 223 m2, khi các nhà thầu loại bỏ những không gian mà họ cho là lãng phí như hành lang. Trong khi đó, giá trung bình cho một căn nhà mới xây đã tăng vọt từ 1046,7 USD/m2 lên khoảng 1.817 USD/m2.

LendingTree gọi đây là tình trạng "lạm phát co cụm" (shrinkflation), chỉ hiện tượng doanh nghiệp giữ hoặc tăng giá bán nhưng giảm số lượng, chất lượng sản phẩm để bù đắp chi phí, tương tự việc khẩu phần ăn ở nhà hàng nhỏ hơn nhưng giá lại đắt hơn.

Biển "bán nhà" trước một bất động sản tại Alhambra, California, ngày 28/8. Ảnh: AFP

Theo giới quan sát, lạm phát co cụm đang xảy ra ở hầu hết ngóc ngách thị trường bất động sản ở Mỹ và trở nên ngày càng rõ nét khi giá nhà mới lẫn nhà cũ duy trì ở mức cao.

Miles Alexander III, giám đốc công ty đầu tư và phát triển bất động sản Alexander Goshen, mô tả đây là hệ quả của một "cơn bão hoàn hảo" khi giá đất, chi phí nhân công và nguyên vật liệu đồng loạt leo thang.

"Các nhà thầu phải cắt giảm diện tích nhà để duy trì khả năng tồn tại của các dự án. Không phải chúng tôi muốn cung cấp ít không gian hơn, mà do nền kinh tế đòi hỏi điều này", ông giải thích.

Chi phí vật liệu nhà ở đã tăng kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo nghiên cứu mới của Evernest, tập đoàn quản lý bất động sản ở nhiều bang Mỹ, chính sách thuế của Tổng thống Donald Trump đã khiến giá một căn nhà xây mới tại các bang đội thêm hơn 100.000 USD.

Một khu nhà ở tại bang California, Mỹ. Ảnh: PPIC

Nhiều bang như Hawaii, California, New York, New Jersey cũng chứng kiến giá nhà tăng hàng chục nghìn USD do thuế áp lên các vật liệu nhập khẩu như gỗ, thép, đồng, vách thạch cao.

Ngành xây dựng cũng thiếu hụt nhân công trầm trọng trong bối cảnh chính quyền Trump tăng cường bắt bớ, trục xuất người nhập cư bất hợp pháp, vốn đóng vai trò quan trọng trong cung cấp nhân lực cho các dự án xây dựng. Hiệp hội Xây dựng và Nhà thầu Mỹ (ABC) cảnh báo ngành cần thu hút gần 500.000 lao động trong năm nay và năm sau để đáp ứng nhu cầu.

Chi phí cao khiến các nhà thầu "sáng tạo" trong thiết kế nhà, giảm diện tích phòng làm việc, hành lang, thiết kế khu vực sinh hoạt đa chức năng, bố cục tận dụng tối đa diện tích.

Jake Kennedy, nhà môi giới bất động sản ở Compass, Tennessee, đã chứng kiến các nhà thầu về cơ bản đang xây những phiên bản nhỏ hơn của những mẫu họ thi công trước đại dịch. Phòng ngủ từng có kích thước 16,7 m2 giờ còn khoảng 11 m2.

Các nhà phát triển và các chuyên gia bất động sản cũng cho biết thế hệ trẻ có những nhu cầu khác nhau về nhà ở. Ông Alexander III nói thế hệ Millennials và Gen Z, cũng như những người mua nhà lần đầu khác, "không theo đuổi những căn biệt thự lớn ở ngoại ô".

"Họ quan tâm đến chi phí hơn, và thực sự thích những căn nhà nhỏ gọn, dễ bảo trì, giá phải chăng", ông giải thích.

Đức Trung (Theo Fortune, WSJ)